Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc

Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành 3 quyết định thành lập 3 trường trực thuộc bao gồm: Trường Toán học và Công nghệ thông tin; Trường Khoa học phát triển trẻ thơ; Trường Khoa học Giáo dục.

Các trường này hoạt động theo quy chế tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và theo quy chế riêng của trường.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có 24 khoa, 3 viện, 1 nhà xuất, với 28 ngành sư phạm; 7 ngành đào tạo lĩnh vực nhân văn; 6 ngành đào tạo lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi; 2 ngành đào tạo lĩnh vực khoa học sự sống; 2 ngành tự nhiên; 1 ngành Toán và thống kê; 1 ngành công nghệ thông tin; 2 ngành dịch vụ xã hội; 1 ngành du lịch khách sạn.

Năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 4.995.

Thời gian gần đây, khi thực hiện Luật Giáo dục Đại học 2018, xu hướng trường trong trường đại học ngày càng phổ biến. Từ việc thành lập này, trường đại học tiến tới đại học đa ngành.

Ngoài 2 đại học quốc gia, 3 đại học vùng, Việt Nam còn có các đại học đa ngành công lập như Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Kinh tế TPHCM; Đại học Cần Thơ. Ngoài ra còn có 2 đại học tư thục: Đại học Duy Tân và Đại học Phenikaa.

Khác với trường đại học trực thuộc đại học quốc gia hay đại học vùng, trường trực thuộc trong trường đại học hoặc đại học đa ngành không có con dấu riêng. Bằng tốt nghiệp của sinh viên vẫn do đại học hoặc trường đại học "mẹ" cấp, đóng dấu.