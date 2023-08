Trường Đại học FPT, Việt Nam và Trường Cao đẳng Centennial College, Canada ký kết hợp tác

Hai bên ký kết

Thông qua buổi ký kết này, sẽ có rất nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu mới được mở ra cho các sinh viên Việt Nam của trường FPT và sinh viên quốc tế đang học tại Centennial College.

Sau khi việc ký kết hoàn tất, các sinh viên Việt Nam của FPT sẽ được đăng ký tham gia chương trình học bổng SEED (Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) của chính phủ Canada và được hỗ trợ học tập và nghiên cứu tại trường Centennial College.

Học bổng SEED trị giá từ $10,200 CAD đến $15,900 CAD; học bổng SEED tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Centennial từ 4 đến 8 tháng sau đó trở lại Việt Nam để đóng góp kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu vào giải quyết các vấn đề về kinh tế và xã hội. Mỗi năm, Centennial College sẽ hỗ trợ 10 suất học bổng SEED cho các bạn sinh viên Việt Nam.

Tại Việt Nam, Centennial College đã ký kết với 8 trường đại học và cao đẳng. Mỗi năm, Centennial College chào đón từ 200 đến 300 sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2018, Centennial College đã đón gần 800 sinh viên Việt Nam sang học tập tại Canada.

Hiện nay, Centennial College là trường Cao đẳng Công lập Canada có Văn phòng đại diện hợp pháp tại Việt Nam (ở Hà Nội và TP.HCM). Điều này giúp đảm bảo cho sinh viên có được thông tin tư vấn chính xác nhanh chóng và nâng cao dịch vụ hỗ trợ cho các sinh viên chuẩn bị hoặc đang theo học tại Trường.

Tại buổi lễ ký kết, hai đơn vị giáo dục đã giới thiệu chương trình hợp tác tạo cơ hội thực tập cho sinh viên Centennial tại tập đoàn FPT, các chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn giữa sinh viên Việt Nam tại FPT và sinh viên quốc tế tại Centennial College, các chương trình trao đổi học thuật giữa đội ngũ giảng viên 2 trường và ký kết hỗ trợ sinh viên Đại học FPT tham gia học bổng SEED của chính phủ Canada.

Trường Cao đẳng Centennial College, Canada (Centennial College of Applied Arts and Technology) là Trường Cao đẳng công lập tiên phong tại tỉnh bang Ontario, Canada. Trường thành lập năm 1966, đã đạt giải vàng về "Chất lượng giáo dục Quốc tế" do CBIE và CICan trao tặng.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố sầm uất và sôi động bậc nhất về kinh tế, giải trí ở Canada – thành phố Toronto - Centennial College có 5 campus hiện đại, ký túc xá, cơ sở vật chất tân tiến cùng thư viện và trung tâm thể thao ưu việt. Mỗi campus của Centennial College được đầu tư và tập trung giảng dạy một khối ngành nhất định với cơ sở vật chất đặc thù cho khối ngành đó.

Với kinh nghiệm hơn 50 năm phát triển, Centennial College giữ vững vị trí Top 1 về "Sự hài lòng của sinh viên và nhà tuyển dụng" tại khu vực Toronto (GTA). Trường có 6 khoa lớn, bao gồm: Kinh tế (Marketing, HR, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Chuỗi cung ứng và Hậu cần…); Truyền thông, Đa phương tiện, Nghệ thuật và Thiết kế; Công nghệ Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng; Du lịch - Khách sạn và Nghệ thuật ẩm thực; Sức khỏe - Cộng đồng; Giao thông vận tải.

Điều kiện xét học bổng của sinh viên bao gồm:

- IELTS đạt 6.0

- Sinh viên có thành tích xuất sắc

- Nộp đề án theo chuẩn Sustainable Development Goals năm 2023: https://sdgs.un.org/2030agenda

Cách thức nộp: https://g2.by/j5iR