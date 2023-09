Trước vụ 133 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, thương hiệu này từng bị khách tố "hách dịch"

Vào ngày 11/9, nhiều trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng. Người đầu tiên có dấu hiệu ngộ độc vào lúc 11h cùng ngày. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất là 16 giờ.

Theo VTC News, đến chiều ngày 14/9, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận có 133 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), trong đó có 34 người nước ngoài.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ. Kết quả kiểm tra cho thấy, khu vực sơ chế của cơ sở này chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa các khu vực chế biến.

Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong một ngày. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt).

Từ bị khách "tố" phân biệt đối xử, nhân viên hách dịch

Cách đây gần 2 năm, vào ngày 24/12/2021, trên mạng xã hội xôn xao trước một bài viết "tố" bánh mì Phượng có thái độ "hách dịch", thiếu tôn trọng khách hàng. Theo nội dung bài viết, nữ du khách (U.P) cho biết, chị xếp hàng gần 20 phút để chờ các nhân viên làm 30 ổ bánh mì cho một người khách đến trước mình.

Khi sắp đến lượt, chị nhắc nhân viên làm cho 5 ổ bánh mì. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ lịch sự trả lời khách, nhân viên quán bánh mì Phượng "khẽ ngưng nhịp đũa rồi im lặng không trả lời". Điều đáng nói là, họ lại bán hàng cho những vị khách đến sau.

Khi người này thắc mắc, nhân viên bánh mì Phượng "lườm xéo", chửi tục cho biết lý do đơn giản là "chị mua nhiều hơn các vị khách đến sau 4 ổ bánh mì".

Trong bài viết, chị U.P cho biết có thể chị nói giọng miền Nam nên bị nhân viên tại quán bánh mì nổi tiếng Hội An "coi thường, phân biệt đối xử".

"Các bạn thử nghĩ giữa đợt dịch khách vắng ở Hội An, thái độ họ còn như thế, thì mùa trước đây hay sau này tái hội nhập thì họ sẽ như thế nào?", chị U.P đặt câu hỏi. Ngoài ra, chị U.P. còn cho biết, nhân viên của quán còn phát ra lời nói tục.

Cuối cùng, vị khách nữ khẳng định chị không phải "nạn nhân" đầu tiên của bánh mì Phượng ở Hội An và chắc chắn cũng không phải là nạn cuối cùng nếu không lên tiếng.

Chủ quán bánh mì Phượng gửi lời xin lỗi

Chiều 27/12/2021, trên Facebook cá nhân Trương Thị Phượng Phượng - được cho là chủ quán bánh mì Phượng đã chia sẻ về những lùm xùm liên quan đến tiệm bánh mì.

Theo đó, bà Phượng viết rằng sau khi đọc bài viết phản ánh về quán của bà trên mạng xã hội Facbook, bà cảm thấy rất sốc. Bà này cho rằng sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên do không quan sát người trước, người sau nên một bạn trẻ cảm thấy bức xúc rồi viết bài đăng.

"Thật sự 35 năm trong nghề tôi luôn trau chuốt và quan tâm đến việc chất lượng cho ổ bánh mì sao cho vừa khách từ địa phương đến khách du lịch và được rất nhiều khách hàng ủng hộ.

Trong quá trình bán hàng có 1 nhân viên thực sự không được khôn khéo trong đối xử, tôi cũng đã quán triệt đến nay đã tốt rất nhiều. Sự việc hôm trước chỉ là bán trước, bán sau thôi, mong mọi người hiểu và thông cảm. Còn về giá cả, bánh mì Phượng công khai giá cả đàng hoàng, giá bình thường là 15.000 đồng/ổ. Nếu ăn thập cẩm có nhiều loại thịt: thịt bò, thịt đà điểu, thịt xông khói..., nói chung rất chất lượng khách có nhiều lựa chọn (có menu in giá công khai)" – bà Phượng viết.

Chủ quán bánh mì Phượng cũng cho rằng đa phần nhân viên là người sinh sống ở quê, nói đặc chất giọng Quảng Nam nên gây hiểu lầm cho du khách. "Sự việc trên đây cũng 1 phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó. Mong mọi nhìn nhận một cách chân thực tại bánh mì Phượng, gia đình chúng tôi cũng đã hết mình phục vụ quý khách hàng trong 35 năm qua và chúng tôi cũng rất biết ơn" – bà Phượng viết.

Có rất nhiều người đồng tình với ý kiến của vị khách nữ rằng nhiều nhân viên quán bánh mì Phương có thái độ ứng xử chưa tốt với khách. Và chủ quán cần xem lại thái độ của nhân viên để không làm phật lòng du khách, không để mất hình ảnh của Hội An.

Bánh mì Phượng từng được nhiều chuyên trang ẩm thực và đầu bếp thế giới đến ăn và đánh giá là "ngon nhất" Hội An, được đông đảo du khách yêu thích.