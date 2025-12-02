Trước trận gặp U22 Việt Nam, HLV U22 Lào quyết tâm vào bán kết SEA Games 33

Trong buổi họp báo trước trận mở màn bảng B tại SEA Games 33 diễn ra vào chiều 2/12, HLV trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun gây chú ý khi mở đầu phần chia sẻ bằng một câu ngạn ngữ Trung Quốc mà ông cho là phù hợp nhất với hành trình sắp tới của đội tuyển: "Nhân tại tố, Thiên tại khán" - con người nỗ lực, còn Trời nhìn thấy tất cả.

HLV Ha phát biểu: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Toàn đội chuẩn bị kỹ và nỗ lực không ngừng. Còn ngày mai sẽ thế nào, hay những trận tới ra sao… có lẽ chỉ Trời mới biết".

Nhận xét về đối thủ U22 Việt Nam, HLV Ha Hyeok-jun dành sự tôn trọng lớn cho HLV Kim Sang-sik và bóng đá Việt Nam: "Tôi đã biết HLV Kim Sang-sik từ lâu. Ông ấy là một HLV giỏi và đã xây dựng một đội tuyển mạnh. Được đối đầu với đội bóng của ông ấy sẽ giúp tuyển Lào trưởng thành hơn".

Nói về mục tiêu cạnh tranh vé vào bán kết, thuyền trưởng U22 Lào cho rằng thể thức thi đấu năm nay mở ra cơ hội, nhưng không dễ để đạt được: "Chỉ cần thắng một trận và hòa một trận là có thể vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, đây là hành trình đầy thử thách. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất có thể".

Trùng với dịp Quốc khánh Lào 2/12, HLV Ha Hyeok-jun cũng gửi gắm kỳ vọng đội tuyển sẽ thi đấu thật cống hiến để tri ân người hâm mộ. "Lào có khoảng 7-8 triệu dân, dân số có thể thấp nhất khu vực nhưng người hâm mộ bóng đá thì rất cuồng nhiệt. Dù quy mô đất nước khác nhau, nhưng tình yêu bóng đá của Việt Nam và Lào là như nhau. Tôi hy vọng chúng tôi có thể mang đến một trận cầu thật đẹp mắt".

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Lào vào chiều 3/12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.