Trước khi xơ gan tới, gan sẽ bắt đầu cứng lại và phát ra 4 tín hiệu “cầu cứu”

Trên thực tế, bệnh xơ gan là giai đoạn muộn của quá trình xơ hóa do cố gắng tự phục hồi sau mỗi lần bị tổn thương, hình thành các mô sẹo. Tổn thương càng kéo dài thì càng nhiều mô sẹo được hình thành, dẫn tới gan ngày càng bị cứng và xơ gan, thậm chí là chai gan.

Xơ gan hình thành do nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là viêm gan do virus, gan nhiễm mỡ lâu ngày hoặc nghiện rượu bia. Sự xơ hóa làm cản trở hoạt động bình thường của gan. Mô sẹo ngăn chặn dòng chảy của máu qua gan và làm chậm quá trình xử lý các chất dinh dưỡng, hormone, thuốc và chất độc tại gan. Nó cũng làm giảm sản xuất protein và các chất khác do gan tạo ra. Xơ gan giai đoạn cuối có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Muốn phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả xơ gan thì không được bỏ qua 4 dấu hiệu khi gan vừa bắt đầu cứng lại sau đây:

1. Bất thường ở mắt

Có nhiều bất thường ở mắt phản ánh tình trạng gan bất thường. Khi gan ngày càng cứng, mắt sẽ có dấu hiệu: quầng thâm ngày càng đậm, củng mạc vàng, thị lực thay đổi thất thường.

Quầng thâm mắt đậm, củng mạc vàng là những dấu hiệu gan bắt đầu cứng lại (Ảnh minh họa)

Do gan có chức năng dự trữ máu, gan cứng và nhiều mô sẹo dẫn tới ngưng tụ thành huyết ứ, gây ra quầng thâm mắt ngày càng nặng. Thậm chí bạn sẽ có cảm giác hơi sưng ở bọng mắt, quầng mắt đậm ngay cả khi ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, rối loạn dự trữ máu ở gan còn gây đột ngột suy giảm thị lực hoặc nhìn đôi, nhưng chỉ thoáng qua và thường vào buổi sáng thức dậy.

Củng mạc của người bình thường có màu trắng, nhưng người bị xơ gan, gan quá cứng sẽ có củng mạc màu vàng ở nhiều mức độ dựa trên giai đoạn bệnh. Lý do là bệnh nhân xơ gan dễ bị tăng bilirubin do rối loạn chức năng gan.

2. Da vàng hơn, da mặt xuất hiện nám

Là một cơ quan rất quan trọng trong cơ thể, chức năng chính của gan là loại bỏ độc tố và rác thải và duy trì sức khỏe tốt. Khi gan phát triển những biến đổi bệnh lý, đặc biệt là quá nhiều mô sẹo cứng thì chức năng chuyển hóa và giải độc của chính nó cũng sẽ bị suy giảm.

Cụ thể, gan bị suy giảm chức năng sẽ không kịp chuyển hóa bilirubin, dẫn tới sự tồn đọng bilirubin trong máu quá cao. Lúc này, máu bị quá tải bilirubin sẽ theo các mạch máu phân phối đến khắp cơ thể, gây ra tình trạng vàng da. Điều này sẽ dễ dàng nhìn thấy nhất ở vùng da mặt và mắt.

Đồng thời, việc rối loạn giải độc khiến độc tố tích tụ ở gan và theo máu tới các cơ quan khác. Khi chất độc này phân ly đến da mặt, da mặt sẽ xuất hiện nhiều vết nám xấu xí dù bạn ở độ tuổi nào.

3. Chảy máu mũi, nướu bất thường

Ít người biết rằng chảy máu cam, chảy máu nướu răng bất thường cũng có thể là dấu hiệu của xơ gan giai đoạn sớm.

Bởi gan là bộ phận quan trọng trong việc sản xuất các yếu tố đông máu prothrombin hoặc/và fibrinogen. Nếu các mô sẹo ở gan phát triển sẽ dẫn đến sự hình thành bất thường của các yếu tố đông máu. Do gan chai cứng không thể đảm nhiệm chức năng sản xuất và phân phối 2 chất này thông qua hệ thống mạch máu.

Cụ thể, bệnh nhân xơ gan thường có chức năng đông máu kém và dễ bị chảy máu miệng, mũi, như cũng như chảy máu dưới da, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí nghiêm trọng hơn là người bệnh còn có thể bị xuất huyết não trong một số trường hợp. Đây cũng chính là một trong những yếu tố dẫn tới tử vong ở người xơ gan nặng.

4. Tóc và da đầu thay đổi khác thường

Gan cứng lại có thể gây ra tình trạng da đầu đột ngột trở nên tiết nhiều dầu, nhờn và tóc nhanh bết hơn. Đương nhiên, bạn cần loại trừ trường hợp vệ sinh kém, tác động phụ của sản phẩm chăm sóc tóc.

Ít người biết rằng xơ gan có thể gây ảnh hưởng xấu tới tóc và da đầu (Ảnh minh họa)

Do lớp bề mặt của da người tiết có số lượng lớn lỗ chân lông, chức năng chính của chúng là loại bỏ độc tố và rác thải, thỉnh thoảng lỗ chân lông sẽ thường xuyên bài tiết chất nhờn. Nhưng khi gan cứng lại, chai cứng thì một lượng lớn chất lipid sẽ được bài tiết ra ngoài qua các nang tóc của da đầu khiến tóc người bệnh có cảm giác nhờn rõ rệt.

Bên cạnh đó, xơ gan cũng có thể khiến tóc chuyển màu vàng hoặc trắng. Đó là do tốc độ trao đổi chất của cơ thể cũng như chức năng tuần hoàn máu rối loạn, khiến trung khu thần kinh của não bộ không thể cung cấp chất dinh dưỡng cho các nang tóc trên da đầu. Từ đó khiến các tế bào bề mặt của da đầu thiếu oxy và máu, khiến tóc bạc nhanh hơn, nhất là vùng tóc ở thái dương.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu, HK01