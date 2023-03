Trước Huỳnh My, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam cũng từng có thí sinh gây tranh cãi vì bất đồng với giám khảo

Sau khi phát sóng, tập 3 chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 nhanh chóng nhận về sự bàn luận rôm rả của công chúng. Bên cạnh những màn thi thố hấp dẫn giữa các đội thì một trong những khoảnh khắc "gây bão" MXH chính là màn drama căng đét giữa thí sinh Huỳnh My (đội Thủy Tiên) với HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Theo đó, đứng trong phòng loại, người đẹp Huỳnh My đã có thái độ được cho là không đúng mực, trả treo với BGK. Sau đó, Huỳnh My chính thức dừng bước tại cuộc thi. Dù kết thúc hành trình tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nhưng Huỳnh My vẫn trở thành tâm điểm nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Huỳnh My vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn drama tại phòng loại với HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Trước Huỳnh My, Miss International Queen Vietnam cũng từng xuất hiện một thí sinh tạo nên "làn sóng" tranh cãi vì có thái độ với ban giám khảo, đó là người đẹp Tường Danh. Còn nhớ tại Miss International Queen Vietnam 2020, Tường Danh - thuộc đội Á hậu Kiều Loan - đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi thể hiện cảm xúc có phần quá đà với người hướng dẫn.

Cụ thể trong một buổi dạy do Minh Tú đứng lớp, Tường Danh dù làm theo hướng dẫn của Minh Tú để không còn "lả lơi" nhưng sau đó cô nàng đã nghẹn ngào chia sẻ về những suy nghĩ của mình khi đến với cuộc thi: "Chị Tiêu Linh lúc lên đây, chị có chỉ cách chị Linh cảm nhận cơ thể của mình như là cơ bắp, rồi tụi em ở đây phải bẻ dáng để trở thành người phụ nữ. Với suy nghĩ của Tường Danh thì không ủng hộ và cảm nhận rằng, có nhiều vẻ đẹp khác nhau khi chuyển giới từ nam sang nữ, Tường Danh thấy cơ bắp là đẹp, thoải mái là đẹp, Tường Danh chỉ nói vậy thôi".

Trước Huỳnh My, Tường Danh là thí sinh gây tranh cãi cũng vì thái độ với BGK

Trước phản hồi của Tường Danh về bài dạy của mình, Minh Tú không ngại thẳng thắn: "Mỗi người trong chúng ta sẽ có những mục đích sống khác nhau, nhận thức khác nhau. Chúng tôi đến đây để chia sẻ quan điểm của chúng tôi và lớp học này không hề nói đến vấn đề là tôi bắt bạn phải trở thành một người phụ nữ. Tôi chỉ cho bạn những cách tạo dáng để lên hình đẹp nhất". Nữ siêu mẫu cũng khuyên Tường Danh thư giãn, hít thật sâu vì tất cả chỉ là hiểu lầm, cô chỉ đang muốn chia sẻ những kỹ năng để thí sinh lên hình đẹp hơn.

Sau đó, Minh Tú cũng đã giải thích và khuyên Tường Danh nên tiết chế lại cảm xúc

Chưa dừng lại ở đó, trong tập phát sóng này, Tường Danh cũng khiến nội bộ lục đục vì màn tranh cãi cá nhân. Kiều Loan chia sẻ: "Tường Danh nêu ý kiến cá nhân cũng rất dễ hiểu nhưng cách thể hiện của bạn lại over (hơi quá) vô tình làm các bạn khác khó chịu và nội bộ nhóm Loan rất lục đục". Sau màn thể hiện trên, Tường Danh là thí sinh bị loại.

Thái độ và hành động của Tường Danh bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu tôn trọng với HLV Minh Tú. Sau khi tập ghi hình được phát sóng, MXH xuất hiện nhiều bài đăng rôm rả về Tường Danh, thậm chí có nhiều "meme" lấy cảm hứng từ màn drama của cô.

Tường Danh tranh luận cùng đồng đội khiên HLV Kiều Loan gặp rắc rối

Ảnh: Tổng hợp