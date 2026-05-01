Trứng gà cận date tràn ngập thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ

Ngày 22-5, tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, nêu thực trạng khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm, từ trứng đến thịt gà.

Theo bà Ái, hiện có tình trạng trứng gà bán tràn lan ở cổng khu công nghiệp hoặc trên vỉa hè với giá khoảng 30.000 đồng/vỉ 30 quả (tương đương 1.000 đồng/quả), thu hút người tiêu dùng thay vì mua trong siêu thị với giá khoảng 2.800 đồng/quả.

Bà Ái cho rằng loại trứng bán với giá 1.000 đồng/quả thực chất là hàng cận date hoặc đã hết hạn sử dụng, đáng lẽ phải tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại được bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Một tài khoản rao sỉ trứng siêu rẻ cho xe bán rong

“Hệ lụy là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng nhà sản xuất ‘ăn dày’, còn nhà bán lẻ đẩy giá để hưởng lợi cao” – bà Ái nói.

Theo bà Ái, chi phí sản xuất trứng hiện tăng khoảng 35% so với trước. Giá thành sản xuất một quả trứng tại trại khoảng 1.600 đồng nhưng giá bán chỉ dao động từ 1.000 – 1.300 đồng/quả, khiến các trang trại thua lỗ nặng.

“Với trang trại quy mô 1 triệu con gà, tỉ lệ đẻ 80%, mức lỗ hiện vào khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng mỗi ngày. Điều này khiến nhiều chủ trại kiệt quệ, phải thanh lý gà đẻ, kéo giá gà thịt giảm theo” – bà Ái cho biết.

Tổng Giám đốc Mebi Farm mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ trực tiếp về thuế, phí và chi phí kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch; đồng thời tăng cường kiểm soát hàng trôi nổi để tránh cạnh tranh bất bình đẳng với hàng đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết rất thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư bài bản như Mebi Farm khi phải cạnh tranh với hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Theo ông Phương, TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, với lượng hàng hóa khổng lồ từ nhiều nơi đổ về, bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng lậu, trong khi quy định pháp luật và năng lực kiểm soát chưa theo kịp thực tế.

Ông Phương nhắc đến giải pháp “Tick xanh trách nhiệm”, giúp người tiêu dùng nhận diện hàng chất lượng giữa “mê hồn trận” hàng hóa hiện nay. Chương trình hiện thu hút hơn 500 nhà cung cấp với hơn 5.000 sản phẩm, cùng sự tham gia của 12 hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM.

“Nếu một nhà cung cấp cố tình vi phạm và bị phát hiện ở một siêu thị, sản phẩm sẽ bị rút khỏi toàn bộ các hệ thống siêu thị còn lại” – ông Phương nói.

Theo ông Phương, tại Hàn Quốc, nhiều cửa hàng dù bán giá cao hơn thị trường vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ có dấu xác nhận của cơ quan quản lý, giúp bảo đảm niềm tin về chất lượng.

Trong khi đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cho rằng để kích cầu tiêu dùng, cần có giải pháp hỗ trợ trực tiếp người dân và giảm giá thành sản phẩm.

Ông kiến nghị Nhà nước giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm xuống 0% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng; đồng thời gia hạn chính sách giảm thuế, phí môi trường với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026 thay vì chỉ áp dụng đến giữa năm 2026.