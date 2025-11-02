Trong một gia đình mà con cái không thành đạt, cha mẹ thường có bốn "thói quen xấu" này!

Trong "tế bào xã hội" nhỏ mang tên gia đình, thói quen và hành vi của cha mẹ giống như những hạt giống vô hình, được gieo vào mảnh đất trưởng thành của con cái, có thể nở hoa rực rỡ, hoặc kết trái đắng cay.

Nếu con cái không nên người, phần lớn là do cha mẹ mang 4 "thói quen nghèo khó" dưới đây - rất đáng cảnh tỉnh.

1. Quá mức tiết kiệm, keo kiệt trong việc đầu tư cho con

Người xưa thường nói "tiết kiệm là đức tính tốt", điều đó không sai, nhưng tiết kiệm quá mức lại có thể gây ra nhiều vấn đề.

Theo một nghiên cứu giáo dục, hơn 60% các gia đình thu nhập thấp rất keo kiệt trong chi tiêu cho giáo dục con cái. Họ cho rằng con chỉ cần biết chữ là đủ, không cần tốn tiền cho việc bồi dưỡng sở thích hay mở rộng tầm nhìn.

Một người đàn ông nọ, khi anh còn nhỏ, cha mẹ vì muốn tiết kiệm hơn một trăm nghìn tiền học phí đã không cho anh học vẽ, dù anh có năng khiếu rõ ràng. Họ nghĩ đó là lãng phí tiền. Kết quả là khi lớn lên, anh nhìn bạn bè có kỹ năng riêng, cơ hội rộng mở hơn, chỉ biết thầm hối hận.

Giải pháp: Cha mẹ có thể dựa theo sở thích của con để chọn khóa học có giá trị hợp lý. Hiện nay, trên mạng có rất nhiều tài nguyên học tập miễn phí, giúp trẻ học tập mà không tốn kém.

Ảnh minh họa

2. Hay than phiền, gieo bầu không khí tiêu cực

Trong cuộc sống, chuyện không như ý là điều khó tránh. Nhưng nếu cha mẹ thường xuyên than phiền, ngôi nhà sẽ như bị mây đen bao phủ.

Một cặp cha mẹ nọ, mỗi ngày đi làm về đều than công việc mệt, lương thấp, xã hội bất công. Nghe mãi những lời than vãn đó, con trai học dần mất niềm tin vào cuộc sống, cho rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi thực tại. Kết quả, thành tích học tập sa sút rõ rệt.

Giải pháp: Cha mẹ cần điều chỉnh tâm lý, khi gặp vấn đề nên chủ động tìm cách giải quyết thay vì than phiền. Hãy cùng con trao đổi cách đối mặt khó khăn, coi đó là cơ hội để trưởng thành. Ví dụ, nếu gia đình khó khăn, cha mẹ có thể cùng con lập kế hoạch tiết kiệm, để con tham gia vào việc nhà, rèn luyện trách nhiệm và năng lực giải quyết vấn đề.

3. Quá bao bọc, tước đi sự độc lập của con

Một số cha mẹ vì thương con mà làm thay tất cả, từ ăn mặc đến học hành, thậm chí còn muốn sắp xếp luôn tương lai cho con. Điều này tưởng là yêu thương, nhưng thực chất là tước mất cơ hội tự lập của trẻ.

Một bà mẹ nọ là một "người mẹ toàn năng": dù con chị đã học cấp 2 vẫn không biết giặt quần áo hay sắp xếp cặp sách. Ở trường, đứa trẻ phụ thuộc vào thầy cô và bạn bè, gặp chút vấn đề nhỏ là hoang mang, không biết xử lý.

Giải pháp: Cha mẹ nên học cách buông tay, để con làm việc trong khả năng của mình. Bắt đầu từ những việc nhà đơn giản như rửa bát, quét nhà. Trong học tập, hãy để con tự lập kế hoạch, sắp xếp thời gian. Khi con gặp khó khăn, đừng vội đưa ra đáp án, mà hãy để con tự mình tìm cách giải quyết.

4. Thiển cận, không có tầm nhìn dài hạn cho con

Có những bậc cha mẹ chỉ nhìn lợi ích trước mắt, không có kế hoạch lâu dài cho tương lai của con. Họ nghĩ rằng con đi làm sớm để kiếm tiền là thực tế nhất, mà bỏ qua việc học và phát triển lâu dài.

Một số cha mẹ ở nông thôn cho rằng học hành vô ích, nên sau khi con tốt nghiệp cấp 3, thậm chí cấp 2 đã bắt con đi làm. Những đứa trẻ này vì thiếu bằng cấp và kỹ năng, chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc, lương thấp, cuộc sống rất vất vả.

Giải pháp: Cha mẹ cần có tầm nhìn xa, lên kế hoạch phát triển tương lai cho con. Nếu con yêu thích máy tính, cha mẹ có thể tìm hiểu xu hướng ngành công nghệ, giúp con chọn ngành học và khóa đào tạo phù hợp.

Gia đình là lớp học đầu tiên của con, và cha mẹ chính là người thầy đầu tiên. Thói quen của cha mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Nếu nhận thấy mình có những "thói quen nghèo khó" trên, hãy kịp thời thay đổi, để tạo môi trường trưởng thành tốt hơn cho con.

Tương lai của con nằm trong tay chúng ta, hãy cùng nhau cố gắng để nuôi dưỡng thế hệ thành công và có chí tiến thủ.