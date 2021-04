Trong khi RichChoi thi rớt còn TikToker Mai Âm Nhạc tưởng đi "tấu hài" thì rộ tin đậu casting Rap Việt, chính chủ phản ứng thế nào?

Vốn là một hiện tượng mạng được giới trẻ biết tới thông qua những màn hỏi xoáy đáp xoay tấu hài, vừa nhây vừa lầy lội, Mai (@29.mimm) gây sốt khi ghi danh tại cuộc chiến casting Rap Việt với rapname mới toanh: Mai Âm Nhạc.

Ngay khi những hình ảnh về sự có mặt của Mai Âm Nhạc tại vòng casting được lan truyền, dân tình cứ phải gọi là nhộn nhạo hết cả lên. Netizen còn đùa rằng, không khéo cô nàng đăng ký lộn cuộc thi, bởi "vựa muối" như cô thì phải vào Thách Thức Danh Hài chứ bảo đi thi rap thì... sai quá là sai.

Cô nàng là hiện tượng mạng, nổi tiếng với những màn hỏi đáp, tư vấn "đi vào lòng đất"

Từ nay hãy gọi cô ấy là rapper Mai Âm Nhạc

Bật "mood" hóng suốt cả tuần qua về kết quả của Mai Âm Nhạc thì mới đây tại một fanpage chuyên nằm vùng hóng hớt chuyện showbiz đã chia sẻ thông tin về tình hình thi cử của nữ rapper tương lai với nguyên văn nội dung như sau: "Mai Âm Nhạc (29.Mimm) đang chuẩn bị cho vòng tiếp theo của Rap Việt mùa 2. Được biết thông tin ai sẽ vào vòng trong Rap Việt mùa 2 đang dần hỗn loạn nhưng nguồn tin đặc biệt là Mai Âm Nhạc chắc suất vào nhé. Xin nhắc lại là Rap Việt chứ không phải Thách Thức Danh Hài các bác nhé".

Ngay lập tức, thông tin này khiến cư dân mạng choáng váng. Casting Rap Việt khắc nghiệt như thế nào, không cần nhắc lại thì ai cũng biết. Thế mà 1 nhân vật "ngoại đạo", chỉ thấy tấu hài trên mạng chứ chưa thấy rap bao giờ, chưa kể đến rap name cũng là ngẫu hứng vừa mới đặt lại thông qua dễ dàng đến thế?

Mắc cười hơn nữa là, song song bên tin đồn về Mai Âm Nhạc lại là tuyên bố chính thức của Á quân King Of Rap RichChoi về việc bị đánh trượt ở vòng casting. Chuyện ngược đời gì đang xảy ra ở Rap Việt thế, newbie giờ còn át vía cả "tay to" hả? Có sự dàn xếp hay nhầm lẫn gì không đó? Hay thật sự Mai Âm Nhạc là "thần đồng" giới rap, đỉnh tới nỗi thuyết phục bộ 3 khó tính Touliver - JustaTee - Rhymastic?

RichChoi chia sẻ về việc bị loại ở vòng casting Rap Việt

Còn gì sốc hơn khi Á quân King Of Rap lại "tạch" casting Rap Việt

Tuy nhiên, để "dẹp loạn" những trận "bàn phím chiến" của dân mạng thì ngay sau đó, Mai Âm Nhạc có ngay động thái share lại bài đăng tin đồn kèm theo dòng caption như sau: "Thế cuối cùng con Mai Âm Nhạc đậu hay rớt ạ".

May thay, chính chủ của chúng ta bày tỏ sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngầm phủ nhận thông tin liên quan đến mình. Cơ mà không biết đây là hành động "diễn sâu" trấn an cộng đồng hay đúng thực chỉ là tin đồn thất thiệt do thiên hạ tự nghĩ? Thôi thì cứ chờ đợi Rap Việt mùa 2 lên sóng là rõ ngay thôi.

Mai Âm Nhạc lên tiếng trước tin đồn đậu casting Rap Việt

Một số hình ảnh về cô nàng

Nguồn: FB, ảnh cap màn hình