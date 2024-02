Trong đêm Giao thừa, dù giàu hay nghèo, hãy nhớ đặt 5 loại “trái cây cát tường” để mang lại may mắn và đón chào một năm phát tài phát lộc

Khung cảnh ngày cận Tết Nguyên đán thực sự náo nhiệt và tràn đầy sức sống, mọi người đều bận rộn trên mỗi con phố, niềm háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ai cũng mang theo nhiều túi đồ đủ kích cỡ, hối hả mua sắm những món đồ cuối cùng để bày biện, trang hoàng nhà cửa khi đêm Giao thừa đã gần kề. Trong danh sách mua sắm cho dịp Tết này, hoa quả là lễ vật không thể thiếu, chúng không chỉ là thức quà để tiếp đãi khách, hay dâng lên bàn thờ ngày Tết mà còn là biểu tượng của sự may mắn.

Mỗi loại hoa quả đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng biệt, vì vậy trong đêm Giao thừa, dù điều kiện giàu sang hay nghèo, mỗi nhà đều cố gắng chuẩn bị 5 loại quả cát tường này để rước may mắn và báo hiệu một năm mới an lành, thịnh vượng. Đây không chỉ là biểu tượng cho sự giàu có mà còn là lời chúc tốt lành, hứa hẹn một khởi đầu mới đầy hy vọng và thành công.

1. Táo

Là một loại trái cây, táo rất giàu vitamin C và chất xơ. Ăn một quả táo mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể chúng ta khoảng 14% lượng vitamin C cần thiết, điều này rất quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, chất xơ trong táo có thể thúc đẩy nhu động ruột, không chỉ vậy, táo còn rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol và carotenoid, khoáng chất, vitamin B và chất phytochemical, tất cả đều tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Táo, biểu tượng của sự êm đềm và hạnh phúc, là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết, được nhiều quốc gia phương Đông lưu giữ như một nét đẹp truyền thống. Cũng như việc treo đèn lồng đỏ cầu bình an, những quả táo đỏ rực rỡ trong ngày Tết cũng thắp lên nguyện ước cho một năm mới tràn ngập bình yên.

Không chỉ là món ăn ngon miệng, táo còn đem đến những lợi ích sức khỏe đa dạng. Táo sống giúp cung cấp nước và vitamin dồi dào, trong khi cellulose và chất xơ trong táo là những yếu tố hữu ích cho tiêu hóa và kích thích vị giác. Trong khi đó, táo chín lại nổi bật với hàm lượng pectin cao, có khả năng hấp thụ lượng nước thừa trong cơ thể, giảm triệu chứng tiêu chảy, làm giảm nhu động ruột và giảm đau bụng hiệu quả.

Vậy nên, việc bày táo trong ngày Tết không chỉ thể hiện mong muốn cho một năm mới may mắn và yên bình mà còn chăm sóc cho sức khỏe của mỗi người.

2. Cam quýt

Mỗi dịp Xuân về dáng tròn đầy đặn cùng màu vàng rực rỡ của cam không chỉ gợi lên sự viên mãn, bội thu mà còn ẩn chứa lời cầu nguyện cho một năm thịnh vượng, phát đạt.

Cam được bày biện khắp mọi nơi trong nhà, từ bàn trà yên ả đến góc bàn ăn sum vầy, hay trên bàn thờ linh thiêng, phảng phất hương vị Tết đậm đà. Không chỉ làm đẹp cho không gian, cam còn mang đến vị ngọt của sức sống với giá trị dinh dưỡng cao nhờ vitamin C và chất xơ dồi dào.

Trong việc lựa chọn cam, cần lưu ý màu sắc tươi sáng và vỏ mịn màng. Nên tránh những quả có vết trầy hoặc dấu hiệu hỏng, bởi đó có thể là lời cảnh báo cam không còn tươi ngon. Khi chạm nhẹ vào, cam chín tới sẽ cảm thấy mềm mại và đàn hồi, trong khi cam quá cứng hay quá khô thì nên cân nhắc lại.

Mùi hương là minh chứng cho độ tươi ngon của cam, bạn nên thử ngửi để cảm nhận mùi thơm đặc trưng. Đôi khi, không thể ngửi thấy mùi cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng giống cam trước khi mua.

Cảm nhận trọng lượng cũng giúp phân biệt cam chất lượng, quả nặng hơn thường chứa nhiều nước và ngọt ngào hơn. Chọn lựa cam nặng tay, bạn sẽ đặt lên mâm ngũ quả những quả cam tròn đầy, tượng trưng cho sự đầy đủ và phong phú, một nét đẹp của ngày Tết sum vầy, ấm áp.

3. Dâu tây

Dâu tây - loại quả mọng nước đỏ thắm, không chỉ là một món tráng miệng ngon lành mà còn là biểu tượng cho việc quét sạch xui xẻo, mang lại những khởi đầu may mắn. Trong văn hóa Trung Quốc, từ "dâu tây" đồng âm với "quét xui xẻo" gợi liên tưởng đến việc loại trừ điều không may, mở đường cho những điều tốt lành trong năm mới.

Không đơn thuần chỉ là ngon miệng, dâu tây còn là kho tàng dinh dưỡng, với lượng vitamin C vượt trội, cao hơn cả cam và quýt, cùng vitamin A, folate, mangan, kali và axit lactic - tất cả đều vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Dâu tây thu hút bởi sắc đỏ tươi tắn, vị chua ngọt hài hòa, nhưng chúng ta đôi khi gặp khó khi làm sạch chúng. Khi mua về bày biện ngày Tết, bạn có thể dùng nước ấm có pha bột mì và baking soda để loại bỏ mọi tạp chất.

4. Thanh long

Thanh long, tượng trưng cho hình ảnh của sự phồn thịnh và hạnh phúc, là một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Với vẻ ngoài lộng lẫy như viên ngọc quý, lớp vỏ đỏ rực ánh lên vẻ đẹp quyến rũ, thanh long khiến bất cứ bàn tiệc nào cũng thêm phần sang trọng và rực rỡ.

Loại quả này khi bày trên mâm ngũ quả không chỉ đẹp mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, chất xơ, protein và nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể chúng ta tăng cường hệ miễn dịch và tối ưu hóa quá trình tiêu hóa.

Thanh long còn gây ấn tượng bởi sự đa dạng về màu sắc với các biến thể vàng và trắng, đem đến vô số cơ hội sáng tạo trong cách trang trí và làm mới không khí ngày Tết. Từ việc chế biến thành nước ép, salad, món tráng miệng hay chỉ đơn giản là một đĩa trái cây, thanh long luôn đảm bảo bữa cơm đêm Giao thừa của bạn sẽ ngập tràn sắc màu và hương vị.

5. Quả hồng

Quả hồng, còn được gọi là "quả của sự may mắn," luôn là niềm vui của mỗi nhà nhờ vào sắc đỏ tươi thắm và hương thơm ngọt ngào. Không chỉ là một loại quả ngon miệng, quả hồng còn đượm ý nghĩa mọi việc đều trôi chảy, thuận lợi và may mắn sẽ mỉm cười trong cuộc sống.

Biểu tượng của sự thuận buồm xuôi gió, quả hồng được nhiều người chọn để bày biện trang trí trong nhà, bày mâm ngũ quả như một lời chúc may mắn và thăng tiến trong công việc. Trong văn hóa trao quà của người Trung Quốc, quả hồng là món quà quý, mang theo lời chúc phúc và sự an lành cho người nhận.

Với hình dáng tròn đầy và màu sắc rực rỡ, quả hồng giống như những chiếc đèn lồng mừng xuân, mang lại không khí ấm áp và viên mãn cho không gian sống. May mắn trong cuộc sống và sự nghiệp là những điều ai cũng mong đợi, và quả hồng được xem là biểu tượng của những điều tốt đẹp ấy.

Tuy nhiên, khi thưởng thức quả hồng, cũng cần lưu ý một số điều:

Quả hồng chứa chất gọi là shibuol, khi kết hợp với protein có thể tạo nên phản ứng không mong muốn, làm giảm khả năng tiêu hóa và hấp thụ protein. Do đó, tránh kết hợp ăn hồng với các thực phẩm giàu protein như trứng hay sữa.

Chất tannin trong quả hồng khi kết hợp với ion kim loại từ hải sản có thể gây khó tiêu và không thoải mái cho hệ tiêu hóa, nên tốt nhất không ăn hồng cùng lúc với cua hay tôm.

Quả hồng và thực phẩm có tính kiềm cũng nên tránh ăn chung, bởi hiện tượng đông máu có thể xảy ra, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và làm giảm hiệu quả của việc hấp thụ vitamin C.

Và cũng không nên kết hợp hồng với các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, để tránh tạo thành phản ứng hóa học không mong muốn, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Vào ngày Tết, bạn hãy nhớ bày 5 loại quả may mắn này lên bàn để cầu mong may mắn và bình an! Chúc mọi người sự nghiệp thành công, sức khỏe dồi dào, thịnh vượng, tình duyên ngọt ngào và gặp nhiều may mắn trong năm mới Giáp Thìn!