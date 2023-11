Trọn vẹn ảnh sao Vbiz hoá trang tưng bừng tại tiệc cưới Puka: Chú rể giật mình vì 1 lý do, Tóc Tiên cần 4 người dìu về phòng

Đám cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt tại Cam Ranh kéo dài gần 12 tiếng với hàng loạt hoạt động khiến công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Song song với những lúc lên đồ "chanh sả" để chứng kiến cặp đôi vào lễ đường thì dàn sao Việt còn trải qua đa dạng cảm xúc khi vào tiệc tối. Hàng loạt khoảnh khắc "lúc đi hết mình lúc về hết hồn" của các nghệ sĩ Việt cũng được các "phóng viên hiện trường" như Quang Trung, Lan Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm... bắt trọn khiến cư dân mạng "cười xỉu".

Mới đây, hình ảnh nét căng trong tiệc hoá trang đã được hé lộ. Trường Giang cho biết hội bạn thân đã phối hợp với cô dâu để hoá trang thành những nhân vật mà chú rể Gin Tuấn Kiệt yêu thích. Khi cả hội bạn ùa vào sân khấu, Gin Tuấn Kiệt có biểu cảm giật mình, hoang mang. Trường Giang nói: "Đây là do cô dâu bí mật làm tặng chú rể. Khi nãy chú rể há hốc mồm, không hề biết gì luôn".

Hội bạn thân cùng hoá trang thành nhân vật trong One Piece để tạo bất ngờ cho chú rể

Trường Giang cho biết Gin Tuấn Kiệt há mồm, ngỡ ngàng khi thấy vợ chuẩn bị món quà bất ngờ

Trước màn tạo bất ngờ của "cục vợ" Puka, Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc chia sẻ: "Thật sự em không hề biết cái gì luôn. Vợ em đã âm thầm chuẩn bị tiết mục để mọi người cosplay nhân vật trong bộ truyện One Piece mà em rất yêu thích. Cảm ơn vợ rất nhiều".

Nói về lý do bày trò cùng hội bạn để tạo bất ngờ cho chồng, Puka hài hước nói: "Trong 4 năm yêu nhau, em đã tạo rất nhiều bất ngờ tặng anh nên đến hôm nay em không biết làm gì hơn nữa. Em biết trong cuộc đời này ngoài mê em ra anh còn mê 2 thứ nữa là Messi và One Piece, nhưng mà Messi thì em không thể mời được nên em mời những nhân vật của One Piece".

Puka tiết lộ Gin Tuấn Kiệt ngoài mê vợ còn mê 2 thứ nhưng cô chỉ thực hiện được 1 việc

Hội bạn thân chất lượng, sẵn sàng hết mình với cô dâu Puka và chú rể Gin Tuấn Kiệt

Cặp đôi tình bể bình, công khai trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Puka liên tục thay váy áo trong tiệc tối

Trong buổi tiệc hoá trang, nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Lý Nhã Kỳ, Nam Thư, Anh Tú, Khánh Vân, Đại Nghĩa, Trường Giang... đều phải ngồi gọn dưới hồ bơi. Dù thời điểm này đã rất muộn nhưng ai cũng đầy năng lượng, sẵn sàng "quậy" tưng bừng với tân lang tân nương. Cả chú rể và cô dâu cũng bỏ quên hình tượng, vui chơi hết mình cùng các khách mời.

Cô dâu Puka cũng không tránh được "kiếp nạn" tắm hồ bơi lúc nửa đêm

Đặc biệt, Tóc Tiên cho biết đã được 4 người dìu về phòng sau bữa tiệc này. Được biết, ban đầu nữ ca sĩ định ra dự cưới rồi trở về nhà trong ngày nhưng cuối cùng quyết định đổi chuyến bay để ở lại chung vui với cặp đôi. Tóc Tiên chia sẻ: "Tuy vật vạ bên hồ bơi và cần 4 người đàn ông dìu về khách sạn, tôi vẫn nhớ rất rõ những mảng tâm sự góc khuất của hội chị em - nhớ luôn ai ngồi khóc dưới chân tôi và ai nằm cạnh bên - nhớ hết ai xô ai xuống bể, đặc biệt tố cáo người chồng của chị sinh đôi canh me nguyên chai đổ vào mồm".

Lý Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi chuyện bị quăng xuống hồ bơi, cô hào hứng cho biết sẽ rửa bức ảnh đó để treo trong nhà làm kỷ niệm. Lý Nhã Kỳ kể: "Lần đầu tiên trong cuộc đời tui mới có 1 tấm hình để đời như thế này, cảm ơn cô dâu chú rể quá dễ thương đã tạo nên 1 buổi quẩy đúng nghĩa không bao giờ quên trong cuộc đời tui".

Tóc Tiện mượn áo cô dâu, quần chú rể để ở lại dự tiệc tối

Tóc Tiên bị 3 đồng nghiệp đưa xuống hồ bơi, sau đó phải 4 người mới có thể dìu cô về phòng

Lý Nhã Kỳ dù đang lên đồ lộng lẫy cũng phải nằm gọn dưới hồ bơi

Lan Ngọc không tránh khỏi "hung thần" Jun Phạm - Thuý Ngân

Lê Dương Bảo Lâm là "thánh pha trò" tại tiệc cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

Lâm Vỹ Dạ nhập hội người hướng nội nhưng vẫn muốn hóng chuyện