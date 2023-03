Trọn gói 2N1D chỉ từ 700K, địa điểm du lịch lễ hot bậc nhất 2023 lại gọi tên Đà Lạt

Phượng tím Đà Lạt tạo nên những góc hình đẹp đến nao lòng

Đà Lạt dịp 30/4 có gì hot?

Không hổ danh là xứ sở ngàn hoa, Đà Lạt mùa nào cũng có những sắc hoa gây thương nhớ. Đi giữa lòng thành phố Đà Lạt tháng 4, bạn sẽ choáng ngợp trong sắc tím hoa phượng. Đi xa hơn, những ngọn đồi hoa hướng dương vàng rực góc trời sẽ cuốn hút bạn vào không gian ấm áp, say lòng không muốn về. Đây là cũng thời điểm hoa cẩm tú cầu đẹp nhất. Ngoài màu trắng tinh khôi, những bụi hoa cẩm tú xen lẫn xanh hồng nở rộ khoe sắc dưới nắng.

Dịp 30/4 cũng là thời điểm hoa tú cầu đẹp nhất ở Đà Lạt

Nếu bị ám ảnh bởi những bức hình Đà Lạt kín người, bạn hãy yên tâm vì Đà Lạt vẫn còn những "tọa độ" check-in vắng vẻ nhưng không kém phần chất chơi. Tiêu biểu như đường hầm hỏa xa gần khu vực đồi chè Cầu Đất đẹp bí ẩn và hoang sơ. Khung cảnh nơi đây đẹp ma mị lại còn cực giống poster phim "Be with you" nên nhiều bạn trẻ sẵn sàng lặn lội đường xa đến đây để có những bức hình sống ảo triệu tim.

Một gợi ý khác là xã Lát cách trung tâm thành phố 20km, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm văn hóa khác biệt từ những điệu múa cồng chiêng, rượu cần… Hoặc các nhóm bạn cũng có thể đến hồ thủy điện Ankroet trong khu vực thung lũng suối Vàng, với cảnh sắc tuyệt đẹp phù hợp cho những buổi dã ngoại hay trekking ngắn…

Ngoài những địa điểm trên Đà Lạt vẫn còn một số địa điểm hiếm người biết chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác như Phân viện sinh học, cầu treo Ba Lá, cầu sắt Hồ Tuyền Lâm, tu viện bỏ hoang ở cuối đường Hùng Vương

Nếu là người thích vận động, Đà Lạt cũng là một lựa chọn phù hợp cho bạn trong dịp 30/4 tới với những hoạt động như chèo SUP, chèo thuyền hơi trên hồ Tuyền Lâm, trượt zipline 1000m - hoạt động mới toanh đang hot ở Đà Lạt, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và mạo hiểm ở khu du lịch thác Dantala… Hoặc bạn cũng có thể dành thời gian đến thăm Vườn thú Zoodoo, Vườn ánh sáng lumiere tha hồ sống ảo… Nếu tham gia các hoạt động này, bạn nên đặt trước trên Traveloka Xperience để không phải lo việc xếp hàng mua vé đông đúc ngày lễ.

Khu du lịch thác Datanla chờ đón những tín đồ phiêu lưu mạo hiểm

Dù bạn là người du lịch hệ sống ảo hay phiêu lưu mạo hiểm, những món ngon ở Đà Lạt cũng sẽ dễ dàng chinh phục bạn. Ăn thịt nướng, húp thêm một chút nước lẩu Atiso hay gà lá é cho ấm bụng trong khí trời se se lạnh thì còn gì bằng.

Tuyệt chiêu du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm chỉ 700K

Đà Lạt và ưu đãi du lịch lớn nhất năm đang đến.@Shutterstock

30/4 là dịp lễ lớn trong năm nên việc đông du khách chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Vì thế nếu muốn có chỗ ở như ý và tránh tình trạng giá bị dội lên cao, những ai đang dự định đi du lịch Đà Lạt 30/4 hãy cố gắng đặt dịch vụ sớm nhất có thể. Ngay từ bây giờ, bạn có thể tận dụng chương trình Traveloka Epic Sale 2023 sẽ diễn ra vào 30/3 - 5/4 và nhận ưu đãi du lịch hấp dẫn nhất từ đầu năm.

