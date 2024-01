Tripadvisor chọn 2 điểm đến Việt Nam trong top thịnh hành nhất thế giới

Theo phía Tripadvisor, các điểm đến giành Giải thưởng Best of the Best của Travellers’ Choice (tạm dịch: Lựa chọn của du khách) là điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được số lượng lớn những đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi từ cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đạt giải.

Năm nay, trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024 có 2 địa danh của Việt Nam là vịnh Hạ Long (hạng 3) và Sa Pa (hạng 5). Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Về vịnh Hạ Long, Tripadvisor cho biết du khách tới đây để ngắm nhìn cận cảnh những hòn đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp trên vịnh. Trải qua nhiều thế kỷ bào mòn bởi gió mưa, những kỳ quan thiên nhiên này trở nên vô cùng ngoạn mục. Du khách nên thuê thuyền kayak hoặc tham gia một chuyến tham quan để khám phá vịnh Hạ Long.

Tripadvisor cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Sa Pa ở Lào Cai: "Nằm ở vùng núi phía Tây Bắc của Việt Nam, Sa Pa rực rỡ sắc màu và rất duyên dáng. Nhà thờ đá ở trung tâm thị trấn là điểm nổi bật, bên cạnh nhiều cửa hàng và quầy hàng, gợi nhớ về dấu ấn của người Pháp tại đây. Hãy thưởng thức các món Việt Nam hoặc món Âu ở khu trung tâm của thị trấn, và đừng bỏ lỡ phiên 'chợ tình' vào tối thứ Bảy - một trong những buổi tối hẹn hò gặp gỡ thú vị nhất của các nam thanh nữ tú người dân tộc".