Trinh Phạm dạy con trai "đừng cho mình quyền xem phụ nữ như rác rưởi", dân mạng nhanh miệng: "Em hiểu chị muốn nói ai"

Tối 24/4, Trinh Phạm đã đăng tải trên trang cá nhân ảnh chụp cùng con trai với lời nhắn: "I will teach my son lots of things, but for sure, he will know how to respect women. Some people nowadays give themselves the right to talk about other women like they are trash but I will never let my son be that kind of person. I promise".



Tạm dịch: "Tôi sẽ dạy con trai tôi rất nhiều điều, nhưng chắc chắn, nó sẽ biết cách tôn trọng phụ nữ. Một số người ngày nay tự cho mình cái quyền nói về những người phụ nữ khác như họ là rác rưởi, nhưng tôi sẽ không bao giờ để con trai mình trở thành loại người như vậy đâu. Tôi hứa".

Dòng trạng thái mới nhất của Trinh Phạm

Ngay lập tức, bài đăng của Trinh Phạm thu hút hàng loạt comment của dân tình. Đáng chú ý, có người đã để lại bình luận ẩn ý: "Em hiểu chị đang muốn nói đến ai". Tuy nhiên Trinh Phạm đã nhẹ nhàng đáp lại: "Chị nói con chị thôi em ơi".

Comment của netizen

Trước đó, Trinh Phạm bất ngờ xuất hiện giữa ồn ào của Nathan Lee và các nhân vật liên quan khi đăng story với nội dung: "Ai đó làm ơn bảo anh Nathan Lee gì đó dừng lại được không? Chứ từ newfeed cho đến báo nhìn thấy anh ý suốt mình thấy sợ thực sự rồi. Mà hình như có ai quan tâm đâu sao post hoài vậy?".

Như nhiều người khác, Trinh Phạm nhanh chóng bị Nathan Lee "bêu" tên lên trang cá nhân của mình để "dằn mặt". Về phía mình, beauty blogger đã xoá story không lâu sau đó.

Trinh Phạm đăng tải story nhắc đến Nathan Lee với biểu cảm không mấy vui vẻ

Ngay lập tức Trinh Phạm xuất hiện trên trang cá nhân của Nathan Lee

Có lẽ vì như vậy, nhiều netizen mới cho rằng việc Trinh Phạm dạy con mình cần tôn trọng phụ nữ là đang muốn "đá xoáy" Nathan Lee. Thế nhưng beauty blogger đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ý kiến này.



Ảnh: Tổng hợp