Triệt phá đường dây mua bán 3.700 hóa đơn khống trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 18/1, theo thông tin từ Công an quận 10, TP.HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị khởi tố, bắt 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú phường 13, quận 10,TP.HCM) cầm đầu.

Nguyễn Xuân Vinh (thứ 2 từ trái qua) và đồng phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo Công an quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân.

Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.