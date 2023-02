Triển lãm các trường đại học quy mô nhất tại Canada đã trở lại!

Học sinh trò chuyện cùng tư vấn viên tại sự kiện CanConnect 2023

Khép lại năm 2022 đầy bùng nổ với sự tham gia của hơn 300 bạn học sinh và các bậc phụ huynh từ hai miền đất nước - Hà Nội và TP. HCM, góp phần tạo nên thành công vượt ngoài mong đợi. Cũng chính nhờ vào sự kiện "Triển lãm các trường đại học tại Canada quy mô nhất năm 2022" này, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên có thêm cơ hội nắm bắt các thông tin bổ ích về chương trình học tập và giao lưu giải quyết các vấn đề đặc thù trên hồ sơ trực tiếp 1:1 cùng đại diện của 14 trường đại học hàng đầu tại quốc gia Canada, cũng như là nắm bắt những điều cần lưu ý về quy trình chuẩn bị hồ sơ du học tại đất nước "lá phong" này!

Sự tham gia của quý phụ huynh tại sự kiện CanConnect 2023

Đến sức nóng của sự trở lại trong năm 2023

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2022 sự trở lại của sự kiện "Triển lãm du học Canada 2023" của CanConnect sẽ một lần nữa đem đến những cơ hội học tập và những xuất học bổng giá trị, độc quyền dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Cơ hội phát triển sự nghiệp tại quốc gia này mở ra ngay tại sự kiện:

Triển lãm du học Canada 2023. Với chủ đề "Hãy để thành công nối tiếp thành công", diễn ra tại:

Hà Nội: Từ 14:00 đến 17:00 Thứ Bảy ngày 25/02/2023 tại 9 P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội (Grand Mercure Hanoi).

TP.HCM: Từ 14:00 đến 17:00 Chủ Nhật ngày 26/02/2023 tại 59 đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Liberty Central Saigon Citypoint Hotel). Sự kiện không thu phí. Đăng ký ngay

Canada đang bước vào giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Điều này làm thúc đẩy hơn nữa nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực trong nhiều ngành nghề, vốn là bài toán của Canada do tình trạng già hóa dân số và tỉ lệ sinh thấp của quốc gia này. Du học Canada càng sớm giúp bạn gia tăng lợi thế nếu muốn xây dựng sự nghiệp và cuộc sống lâu dài tại đây. Sở hữu hệ thống giáo dục tiên tiến và hiện đại trải dài trên khắp lãnh thổ đất nước với hơn 90 trường đại học, gần 200 trường cao đẳng. Mỗi tỉnh bang bang sẽ có những ngành nghề và quy chuẩn học tập riêng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng không thua kém bất cứ trường đại học danh tiếng nào trên thế giới.

Học tập tại Canada chính là cánh cổng tiềm năng mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn nhất, khi Chính phủ Canada đang thực hiện chính sách khuyến khích sinh viên nước ngoài ở lại để gia tăng nguồn lực. Điều bạn cần làm bây giờ là tiềm ra đúng chiếc chìa khóa ngành học và mở ra cánh cổng phát triển bền vững sự nghiệp tại đây! Tham gia sự kiện Triển lãm du học Canada 2023 lần này của CanConnect với cơ hội săn học bổng "khủng" và gặp gỡ 15 trường Đại học hàng đầu tại đất nước "lá phong đỏ" giúp bạn tìm ra được chiếc chìa khóa phù hợp nhất cho bản thân!

Chỉ có tại sự kiện, các bạn học sinh, sinh viên sẽ trực tiếp nhận tư vấn 1:1 cùng các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và đại diện 15 trường Đại học hàng đầu tại Canada, giúp mỗi bạn sẽ có chiến lược du học riêng biệt, cùng chi phí sinh hoạt tiết kiệm và chính xác nhất trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thời kỳ hậu dịch như hiện nay. Tìm hiểu chi tiết các kỳ thực tập hưởng lương (Co-op), cơ hội lớn đem đến cho sinh viên kinh nghiệm làm việc thực tế, tiếp xúc trực tiếp với ngành học tại các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. Thúc đẩy tính độc lập và mở ra một thế giới quan mới giúp sinh viên nắm chuẩn xác những kỹ năng cần thiết để phát triển con đường dựng xây sự nghiệp phía trước.

Hình ảnh tư vấn 1:1 tại sự kiện CanConnect 2022

Thông qua sự kiện lần này, CanConnect còn muốn đem đến cho quý phụ huynh và các em học sinh, sinh viên những thông tin cập nhật mới nhất về yêu cầu xét tuyển, chính sách học bổng và thủ tục du học năm 2023 tại Canada. Ngoài ra là sự hỗ trợ thông tin về "Điều kiện cần và đủ" khi muốn nắm lấy cơ hội ổn định cuộc sống tại đất nước "lá phong" này!

Hướng dẫn viết bản kế hoạch học tập, thể hiện rõ hình ảnh cá nhân cũng như luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình chuẩn hành trang chinh phục giấc mơ du học Canada của bạn.

Các trường tham gia: University of the Fraser Valley, Brock University, Mount Royal University, Royal Roads University, Lakehead University, University of Regina, Algoma University, Bishop's University, Thompson Rivers University (TRU), Queen’s University, Ontario Tech University, University of Windsor, Acadia University, Humber College, Langara College, Niagara College Canada.

Lưu ý: Xét hồ sơ Học bổng trực tiếp (Vui lòng mang theo bảng điểm & bằng cấp liên quan).

Thông tin liên hệ:

Hỗ trợ tư vấn tại hotline: Hotline: 0902 306 609 (A. Thanh)

TP. HCM: 6b Tú Xương, Q.3 | HÀ NỘI: 30 Phan Đình Phùng, Q. Ba Đình

Email: info@canconnect.edu.vn | Web: canconnect.edu.vn