Triển lãm 18 tác phẩm xuất sắc của UOB Painting of the Year

Ngày 28/10, Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TP.HCM) mở cửa chào đón người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm tác phẩm xuất sắc của UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, cộng đồng có thể chiêm ngưỡng 8 tác phẩm thắng giải cùng 10 tác phẩm nổi bật khác trong khuôn khổ cuộc thi.

Chuyên chú với trường phái cực thực suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến ghi dấu với phong cách thực hành nghệ thuật độc đáo - vẽ bằng súng phun sơn trên nắp capo ôtô. Phong cách này được nghệ sĩ vận dụng nhuần nhuyễn trong "Thủy Phủ" - tác phẩm đạt giải UOB Painting of the Year trong năm đầu tiên. Tác phẩm khắc họa hình ảnh Nhà thờ lớn Hà Nội trong mưa in bóng lên kính ô tô. Ẩn chứa trong từng nét sơn là những suy tưởng về sự vô thường trong dòng vận động của lịch sử - xã hội.

Chìm đắm trong suy tưởng về thời đại, nghệ sĩ Phạm Trần Việt Nam xem hội họa là "kênh" trao gửi thông điệp nhân văn từ những rung cảm trước bối cảnh xã hội. Vận dụng kỹ thuật điêu khắc - khâu, thêu, đắp và nối, đục lỗ các mảng toan trước khi vẽ, anh tạo nên tác phẩm đạt giải vàng hạng mục Nghệ sĩ thành danh - "Họa chúng sinh #1", mô tả mạng lưới dày đặc khuôn mặt con người trong áp lực phát triển đô thị.

"Nghệ sĩ trình diễn cực đoan" là cách công chúng định vị Lại Diệu Hà trong hơn mười năm. Sau bốn năm ẩn mình thực hành liệu pháp tâm kịch, Lại Diệu Hà trở lại với hội hoạ và nhanh chóng nhận được sự công nhận của giới chuyên môn với giải bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh. "Hiện thực chậm lại" là tác phẩm tâm đắc của Lại Diệu Hà, khắc họa nỗi mất mát kéo dài do xung đột, hỗn loạn và sự chấp nhận rủi ro vượt ngoài ranh giới an toàn.

Là bước rẽ về mặt chủ đề thực hành nghệ thuật của Dương Ngọc Tuấn, "Thế giới" - tác phẩm đạt giải đồng hạng mục Nghệ sĩ thành danh - sử dụng ngôn ngữ tạo hình biểu hiện và siêu thực trong không gian trừu tượng, xây dựng bằng những nét cọ đơn sắc giàu biểu cảm.

Gương mặt sáng giá nhất trong hạng mục Nghệ sĩ triển vọng là họa sĩ Tạ Duy Tùng, với giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm. Chủ thể trong tác phẩm sơn dầu "Trên con đường" là một chiếc giày đang bay lên với sợi dây không buộc chặt, minh họa cho những thử thách và chông chênh mà tác giả phải vượt qua khi còn sinh viên, chuyển tải tinh thần dám đương đầu. Phần hậu cảnh được giản lược thành không gian phẳng, tối, làm bật chủ thể và tính siêu thực của hình ảnh.

"Qua tĩnh lặng" là sự tiếp nối trong hành trình khám phá các dạng không gian thay thế của Lâm Phối Dung - nhà thiết kế in ấn và thực hành nghệ thuật thị giác, chủ nhân giải vàng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng. Bức tranh đưa người xem lạc vào không gian quen thuộc, gợi nhớ về thời bình yên từng có. Nơi đó khắc ghi đoạn hồi ký của một người không có khả năng tự vệ trước thời gian, nhưng vẫn cố đàm phán với thời gian.

"Tôi được tạo thành từ những gì không phải là tôi" là cách Nguyễn Anh Vũ nói về tác phẩm giúp anh đoạt giải bạc hạng mục Nghệ sĩ triển vọng - "Tính không". Nhà thiết kế đồ hoạ trẻ kết hợp giữa sáp dầu và cắt giấy để khắc họa hình ảnh chàng trai mang chút u sầu, nhẹ nhàng liếc nhìn người xem từ góc nghiêng. Qua cái nhìn này, người xem có thể nhìn thấy nhân vật từ nhiều góc độ.

"Lạc lối" - tác phẩm đạt giải đồng hạng mục Nghệ sĩ triển vọng - là lời kêu gọi của họa sĩ Nguyễn Hữu Tăng về việc chấm dứt hành vi tàn ác với động vật. Đề tài sáng tác hướng về ngành thời trang xa xỉ tạo ra sự bức bối nhất định cho khán giả trẻ, gây trăn trở về vấn đề xã hội đương thời. Cũng tại triển lãm, người yêu nghệ thuật có dịp chiêm ngưỡng 10 tác phẩm đặc sắc khác như "Nước mắt Sài Gòn 2021" của Vũ Văn Quyền, "Mâm cơm" của Nguyễn Việt Cường, "Mona-Dora" của Phan Tú Trân, "Tôi liêu xiêu" của Trần Quốc Long…

Triển lãm được mở cửa từ 10h đến 19h hàng ngày từ nay đến ngày 13/11/2023 tại trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, số 15 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TPHCM.