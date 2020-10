Trị thâm mụn mà không nắm được 4 quy tắc vàng thì da vừa lâu hết thâm vừa dễ xấu đi

Bắt tay vào trị thâm càng sớm càng tốt

Đối với vết thâm mụn, bạn càng "đánh nhanh" bao nhiêu thì càng "thắng nhanh" bấy nhiêu. Những vết thâm loại nhẹ có thể tự hết nhưng có những vết thâm vô cùng cứng đầu, nếu bạn không can thiệp thì chúng sẽ ở lì trên da trong nhiều tháng. Ngay khi mụn xẹp, hãy bắt tay vào xử lý vết thâm ngay lập tức. Như vậy, chỉ sau vài ba tuần đến 1 tháng là da bạn đã "ngon nghẻ" rồi.

Chọn đúng "trợ thủ"

Bắt tay vào công cuộc trị thâm mụn từ sớm nhưng lại không có "cộng sự" đắc lực thì hiệu quả khó mà mỹ mãn được. 2 thành phần vàng trong làng trị thâm mụn là Vitamin C và Retinol, do đó sản phẩm trị thâm bạn chọn nhất định cần có 1 trong 2 thành phần này. Ngoài ra, những thành phần thiên nhiên như nghệ, lô hội, trà xanh cũng hỗ trợ làm mờ vết thâm rất tốt. Bạn có thể chọn sản phẩm serum Vitamin C hoặc Retinol có chứa chiết xuất của một trong những thành phần thiên nhiên đó để tăng hiệu quả.

Một lưu ý quan trọng là bạn có thể dùng song song cả Vitamin C và Retinol để trị thâm nhưng đừng dùng cùng lúc kẻo làn da sẽ "tan hoang". Cách sử dụng lý tưởng nhất là serum Vitamin C cho buổi sáng và Retinol cho buổi tối.

Tẩy da chết hóa học

Tẩy da chết hoá học là bước đệm quan trọng trong công cuộc trị thâm. Khi bạn tẩy da chết đều đặn, da sẽ được "thay mới" nhanh hơn và kết quả là vết thâm mờ nhanh hơn, chưa kể da còn sáng mịn hơn thấy rõ nữa. Bạn hãy chọn sản phẩm tẩy da chết hoá học có chứa AHA với nồng độ từ 5 - 7%. Đây là nồng độ đủ cao để cho hiệu quả sáng da mờ thâm nhưng vẫn đủ an toàn để không gây kích ứng da.

Chú trọng bôi kem chống nắng

Bạn tích cực trị thâm nhưng lại lười bôi kem chống nắng thì bao công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Khi bạn sử dụng sản phẩm trị liệu như Vitamin C hay Retinol, làn da sẽ càng yếu ớt trước tia UV, khiến việc bôi kem chống nắng càng quan trọng hơn bao giờ hết. Không được bảo vệ, da chẳng những không mờ được thâm mà còn có thể thâm sạm nặng hơn, lão hoá nhanh hơn. Bởi vậy, hãy chăm chỉ bôi kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 và bôi lại sau mỗi 2 - 3 tiếng. Trên hết, hãy duy trì thói quen này hàng ngày, ngay cả khi bạn đã trị thâm xong xuôi nhé. Có vậy da mới khoẻ đẹp lâu dài được.

