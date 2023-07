Trẻ ăn dị vật: Cảnh báo hội chứng đáng lo

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) phẫu thuật khẩn cấp, cứu một bé gái 4 tuổi do ăn đến một nửa ruột con thú nhồi bông mà người lớn không biết dẫn đến tắc 40 cm ruột.

Bắt chước video trên mạng

Trước khi nhập viện 2 ngày, bé gái này có biểu hiện chán ăn, không đi cầu, nôn ói, gia đình tưởng rối loạn tiêu hóa nên đưa đến bệnh viện khám. Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dị vật chứa đầy trong lòng ruột non của bé gái gây tắc ruột; dạ dày và đoạn đầu ruột non giãn rất to, dịch tích tụ... Sau 1 giờ 30 phút phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ đã gắp ra hàng chục cuộn bông gòn chen chúc, ùn ứ trong lòng ruột non.

Theo người nhà, khi bé đi học mẫu giáo, gia đình có gửi kèm một con thú nhồi bông để bé ôm ngủ trưa trên lớp. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình kiểm tra thấy thú nhồi bông có vết rách và mất một nửa lượng bông nhồi.

Ca phẫu thuật lấy bông nhồi trong ruột bé gái 4 tuổi

"Ở nhà bé có xem tivi, điện thoại và rất thích các video ăn uống, đặc biệt là cảnh ăn kẹo bông gòn. Lớp học của bé có gắn camera nhưng bé trùm kín chăn khi ngủ nên không ai phát hiện bé ăn bông nhồi từ lúc nào" - chị T. (mẹ bé) kể lại.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đỗ Trọng, Khoa Ngoại nhi - Ngoại Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết trường hợp này rất hy hữu do cháu bé tự lấy bông gòn trong thú nhồi bông để ăn. Toàn bộ dị vật là bông gòn đựng đầy bát dung tích 500 ml, chứng tỏ bé đã nuốt từ lâu, không tiêu hóa được gây tắc ruột. "Nếu không phẫu thuật kịp thời, bé có nguy cơ rối loạn nước - điện giải, thủng ruột, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng - nhiễm độc và có thể tử vong" - bác sĩ Trọng nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) từng phẫu thuật khẩn lấy ra búi tóc hơn cả ký trong bụng để cứu bé gái 8 tuổi bị tắc ruột. Trước khi nhập viện 5 ngày, bé đau bụng từng cơn, ói dịch xanh, vàng. Gia đình đưa đến điều trị tại phòng khám tư nhưng không giảm, triệu chứng càng tăng dần nên đi khám ở bệnh viện. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ ngoại khoa phải phẫu thuật ngay trong đêm để lấy ra dị vật đang làm tắc nghẽn ruột non. May mắn bé chưa bị thủng ruột.

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi 8 tuổi nói trên mắc hội chứng Rapunzel (tên của một công chúa trong "Truyện cổ Grim" bị giam trong ngọn tháp, đã thả mái tóc dài của mình qua cửa sổ để hoàng tử leo lên giải cứu). Khi mắc hội chứng này, người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc người khác. Lâu dần, tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày do không thể tiêu hóa, gây tắc và thủng ruột. Bệnh nhân mắc hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy…

Cảnh báo rối loạn tâm thần

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng trẻ ăn bông gòn hoặc các dị vật khác do chưa đủ nhận thức, ảnh hưởng các video ăn uống trên mạng xã hội; một số trường hợp liên quan vấn đề tâm lý, mắc hội chứng Rapunzel hoặc hội chứng Pica.

Hội chứng Rapunzel thường gặp ở những bé gái thích ăn tóc. Hội chứng Pica liên quan sự thèm muốn đồ ăn không phải thực phẩm như quần áo, len, tóc, các vật thể kim loại nhỏ. Đây là các rối loạn ăn uống có thể gặp ở trẻ mắc chứng tự kỷ hay có vấn đề tâm lý.

Con thú nhồi bông mà bệnh nhi hay ôm khi ngủ trưa ở trường

Nguyên nhân mắc các hội chứng trên chưa được xác định, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức hoặc có thể là do thiếu sắt hay mắc bệnh celiac. Ngoài phẫu thuật lấy dị vật, bệnh nhân cần được điều trị tâm lý, bổ sung vi chất để ngăn ngừa việc tiếp tục ăn dị vật.

Lý giải thêm vì sao nhiều người tự ăn tóc, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Kiều Tiên, Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cho rằng hiện tượng này thường bắt đầu bằng hành vi tự động sờ, day rồi bứt từng sợi tóc trong khi suy nghĩ, làm việc, học tập… Người bệnh ban đầu cảm thấy đau nhưng dần dần sẽ có cảm giác "đã ngứa" dù không có yếu tố gây ngứa như nấm, gàu. Việc này lặp lại nhiều lần và hình thành hành vi tự bứt tóc khi cảm thấy cần suy nghĩ, căng thẳng, buồn hoặc thậm chí khi thấy… rảnh.

Ở trẻ em, sau khi tự bứt tóc xong, các em có khuynh hướng nếm thử xem thế nào hoặc để xóa dấu tích tóc rụng (sợ bị người lớn phạt), dẫn đến việc các em sẽ lén bứt tóc và ăn.

Tránh cuộc đại phẫu Tại các bệnh viện nhi trên địa bàn TP HCM ghi nhận không ít trẻ tự ăn dị vật. Trong đó, phần lớn số ca là tự ăn tóc gây tắc ruột nặng phải mổ cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Tiên, đây có thể là hệ quả của rối loạn xung động nhổ tóc - một dạng rối loạn hành vi xung động trong tâm thần học có thể gặp ở trẻ em lẫn người lớn. "Những trẻ đã có hành vi tự ăn tóc kéo dài phải phẫu thuật để lấy búi tóc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu nguyên nhân và trị liệu đúng chuyên khoa thì ngay cả sau khi đã phẫu thuật, hành vi này vẫn tồn tại, khả năng tái diễn rất cao. Do đó, cha mẹ cần theo dõi và phát hiện sớm những bất thường ở trẻ, đưa đi khám ở chuyên khoa tâm lý - tâm thần để được chữa trị sớm tận gốc vấn đề, tránh phải giải quyết hậu quả ở phẫu thuật ngoại khoa" - bác sĩ Tiên khuyến cáo.