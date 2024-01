Trẩy hội Tết Fest TikTok, game thủ hào hứng khám phá “Tết Chất” cùng Play Together VNG

Ghé thăm gian hàng Play Together VNG tại TikTok Tết Fest 2024, game thủ của tựa game này và khách tham quan đều có thể tham gia các hoạt động như check-in nhận lượt quay may mắn hay trả lời câu hỏi nhận quà. Đặc biệt, TikTok Tết Fest 2024 cũng là lần đầu tiên, Play Together VNG "trình làng" ca khúc Tết đặc biệt năm nay: Play Together – Chất nào làm nên Tết Chất với sự tham gia của 12 gương mặt hot TikToker đang được yêu thích hiện nay.

Play Together VNG đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan và game thủ đến tham gia các hoạt động và thưởng thức TVC Chất nào làm nên Tết Chất.

Check-in tại gian hàng, người chơi sẽ nhận ngay lượt quay may mắn với những phần quà độc quyền từ Play Together VNG như: Cài đầu mèo câu cá, Gối Kim cương, Gối ôm bắp, Gối kê cổ, áo thun Tết, bao vở Play Together.

Bên cạnh đó, game thủ tham gia trả lời các câu hỏi đố vui tại gian hàng cũng có thể bỏ túi những phần quà hấp dẫn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là lúc các fan cứng của Play Together VNG "flexing" khả năng của mình trong tựa game yêu thích.

Với đoạn "nhá hàng" siêu ngắn của mình, Play Together VNG đã tiết lộ những gương mặt hot TikToker sẽ đồng hành cùng tựa game trong mùa Tết này: Mai Ngô, Ciin, Neko Land, Trịnh Tấn, Hiền Thục, Truky, Cẩm Vy, Hạt Tiêu, Kai Bie, Xuân Nhi, Lê Ngô, Gia Huy. Trong đó, mỗi nhà sáng tạo nội dung lại mang một phong cách khác nhau, biến hóa thành những kiểu "chất" khác nhau, hứa hẹn cùng Play Together VNG làm nên một mùa Tết Chất.

TikTok Tết Fest 2024 là sự kiện mở cửa tự do và hoàn toàn miễn phí, dành cho tất cả mọi người. Sự kiện diễn ra vào lúc 09:00 – 21:00 mỗi ngày, từ 25/01 đến 28/01/2024, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Bạn đã sẵn sàng khám phá "chất" của mình cho mùa Tết Giáp Thìn chưa? Ghé ngay gian hàng Play Together VNG tại TikTok Tết Fest 2024 để hòa chung không khí của tựa game đáng yêu này nhé!

Cùng đón chờ chuỗi hoạt động Tết đặc biệt của Play Together VNG tại các kênh sau:

Trang chủ: http://playtogether.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/playtogethervietnamofficial

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/ptvng