Traveloka 11.11 Super Sale: Thúc đẩy xu hướng du lịch ngắn ngày trước kỳ nghỉ lễ cuối năm

"Quick Getaways" đang là xu hướng mới định hình mùa du lịch cuối năm: du khách ngày càng yêu thích những chuyến đi ngắn nhưng giàu trải nghiệm. Theo báo cáo mới đây có tiêu đề "Xu hướng và hành vi du lịch của du khách Việt Nam mùa hè 2025" do The Outbox Company công bố, du khách thường sẽ lựa chọn những chuyến đi 3–4 đêm, trong khi các chuyến đi ngắn 1–2 đêm cũng đang ngày càng được ưa chuộng.

Ông Charles Wong, Phó Chủ tịch phụ trách Thương mại của Traveloka, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy xu hướng rõ rệt khi du khách ngày càng ưu tiên những chuyến đi ngắn và có mục tiêu rõ ràng - dù là để tham dự một sự kiện lớn, tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ngẫu hứng hay đơn giản là chuyến đi tái tạo năng lượng trước kỳ nghỉ dài cuối năm. Chương trình 11.11 Super Sale được thiết kế nhằm đáp ứng đúng nhu cầu đó. Thông qua việc hợp tác với các hãng hàng không, khách sạn và doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm du lịch hàng đầu trong khu vực, chúng tôi mang đến cho du khách những lựa chọn tốt nhất, giá trị nhất, tất cả chỉ trong một nền tảng. Điều này giúp mỗi phút giây cảm hứng có thể dễ dàng trở thành một chuyến đi được lên kế hoạch chu đáo, an toàn và đáng nhớ - khiến những chuyến du lịch ngắn trở nên thường xuyên và dễ dàng hơn bao giờ hết".

Theo dữ liệu nội bộ của Traveloka, nhu cầu du lịch thường tăng mạnh trong tháng 11 và 12 hằng năm. Năm 2024, lượng đặt chỗ đến các điểm đến ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi, trong khi các điểm đến ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch mùa cuối năm.

Trong không khí lễ hội cuối năm, du khách không thể bỏ lỡ chuỗi sự kiện văn hóa và giải trí sôi động dành cho những người yêu du lịch và nghệ thuật. Các lễ hội âm nhạc lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ quy tụ những ngôi sao quốc tế và Việt Nam như G-Dragon, Mỹ Tâm, SooBin… - giúp du khách trong thời gian ngắn vừa có thể du lịch khám phá và có thể có những trải nghiệm văn hoá đầy cảm xúc và khó quên.

Trên khắp Việt Nam, du khách có thể tận hưởng thời tiết dễ chịu và cảnh sắc tuyệt đẹp - từ những thửa ruộng bậc thang vàng óng ở miền Bắc đến những bãi biển trong xanh dọc miền Trung. Các điểm đến hàng đầu như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Lâm Đồng kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng, mang đến mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

Chuẩn bị hành lý và tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ Traveloka 11.11 Super Sale!

Nắm bắt xu hướng du lịch ngắn ngày đang ngày càng phổ biến, Traveloka mang đến loạt ưu đãi đặc biệt:

- Vé máy bay giá cố định chỉ từ 599.000 VND & 999.000 VND đến các điểm đến hàng đầu trong khu vực;

- Coupon giảm giá Flash Sale trị giá lên đến 1,1 triệu VND, áp dụng từ 0h –2h sáng ngày 11.11;

- Chương trình Mua 1 Tặng 1 cho nhiều hoạt động và điểm tham quan được yêu thích;

- Người dùng còn có thể tham gia trò chơi mở hộp quà bí ẩn, nhận voucher Traveloka và mã giảm giá cộng dồn để tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Dù là chuyến du lịch gia đình, kỳ nghỉ lãng mạn hay hành trình riêng tư, du khách đều có thể tận hưởng trải nghiệm đặt dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm ngay trên ứng dụng Traveloka.

Chi tiết chương trình Traveloka Super Sale 11.11, du khách có thể truy cập website https://www.traveloka.com/vi-vn