Trào lưu "bắt đầu và kết thúc" gây sốt trở lại với sự hưởng ứng hài hước của dân mạng, vợ của ông Joe Biden cũng kịp bắt trend

Một trào lưu khoe bạn trai, bạn gái có tên là "How it started vs How it’s going" (tạm dịch: Bắt đầu và kết thúc) từng gây sốt nay đã được nhưng cư dân mạng hài hước làm mới lại với vô vàn biến thể vui nhộn. Từ khoe chuyện chia tay theo hướng vui vẻ cho đến những chủ đề gai góc hơn, tất cả đã được tổng hợp lại bên dưới. Hãy cùng xem thử và kịp thời bắt trend ngay nhé.

Anh chàng này đã chọn khoe quá trình học lái phi công của mình

Người mẹ này lại chọn khoe cặp song sinh của mình

Hay hài hước hơn với cô sinh viên chọn miêu tả quá trình viết một bài luận

Ban đầu trình bày rất tử tế nhưng về sau thì càng ẩu

Cặp bạn học 30 năm trước ở trường trung học và nay đã về chung một nhà

Vợ của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kịp thời bắt trend

Lầy lội với cô sinh viên, bắt đầu học rất nghiêm túc nhưng chỉ được một chút đã cầm điện thoại lướt mạng xã hội rồi

Trang Twitter của Bencedes-Benz USA cũng nhảy vào chơi

Như này có căng đét không?

Ai còn ở lại sau cuộc tình đổ vỡ?

Thế mới thấm câu "người yêu không có nhưng chó phải có một con"

Một tình bạn đẹp suốt 18 năm

Quá trình giảm cân cũng đáng để khoe đấy chứ

Quay lại một chút với mục đích ban đầu, tình yêu 10 năm kết thúc bằng một đám cưới

Và xin được dành 1 chút lắng đọng cuối cùng để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Băng tan, nước biển dâng, môi trường sống của nhiều loài động vật và cả con người đang bị đe dọa nghiêm trọng

Năm 2020 chứng kiến không biết bao nhiêu là thảm họa thiên tai, đặc biệt là cháy rừng

Tổng hợp: Daily Mail, Bored Panda, Twitter