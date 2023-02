Tranh cãi nghi vấn fan Seungri "gài" G-Dragon like ảnh người em thị phi, ngờ đâu nam rapper lại có động thái cực phũ?

Sáng 12/2, Allkpop đưa tin 1 bộ phận fan Seungri bị chỉ trích vì cố gắng tìm cách thao túng những tương tác trên mạng xã hội của G-Dragon. Theo nguồn tin, loạt người hâm mộ cựu thành viên BIGBANG lập hẳn kế hoạch ồ ạt đăng 1 tấm ảnh chụp chung của Seungri và G-Dragon lên mạng xã hội. Đáng chú ý, fan Seungri còn rủ nhau tag tài khoản của thủ lĩnh BIGBANG vào ảnh nhằm khiến anh chú ý đến và nhấn thích tấm hình này.

Loạt fan này của Seungri được cho là lên kế hoạch rất bài bản, chọn thời điểm 18/2 để đồng loạt đăng tấm ảnh nói trên. Theo đó, G-Dragon rất thích bức ảnh này. Hơn nữa, thủ lĩnh BIGBANG rất yêu thích con số 18 do đây là ngày sinh nhật của anh. Ngoài ra, fan Seungri cho rằng, việc chỉ chọn đăng 1 tấm hình sẽ làm tăng xác suất của việc G-Dragon nhấn like ảnh. Và lý do fan Seungri lên kế hoạch "nhử" trưởng nhóm BIGBANG xuất phát từ việc nhận thấy thời gian qua, nam rapper này rất tích cực nhấn like những bài đăng từ người hâm mộ.

1 bộ phận fan Seungri bị nghi là ủ mưu kỹ càng, chọn thời điểm 18/2 để đồng loạt đăng 1 bức ảnh và cố tình tag tài khoản G-Dragon vào đó

Đáng nói trước chiến dịch này, G-Dragon lại có phản ứng bất ngờ. Anh hiện tại chỉ nhấn thích tấm ảnh nhóm BIGBANG gồm 4 thành viên hiện tại. Thậm chí, nam nghệ sĩ sinh năm 1988 còn gây chú ý khi nhấn like bức hình do fan chỉnh sửa, cắt hẳn mặt của cựu thành viên Seungri.



Động thái từ fan Seungri khiến những khán giả yêu thích trưởng nhóm BIGBANG vô cùng phẫn nộ. Bởi lẽ, việc G-Dragon nhấn like ảnh có liên quan tới Seungri sẽ khiến anh vướng tranh cãi, thậm chí bị cộng đồng mạng lên án khi ủng hộ 1 nghệ sĩ tai tiếng. Người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng, thủ lĩnh BIGBANG không có bất kỳ sự giao lưu, gần gũi nào với Seungri. Hiện tại, người hâm mộ G-Dragon đang tích cực đẩy hashtag #FreeG-Dragon (Hãy để G-Dragon được yên) nhằm đáp trả lại động thái gây phẫn nộ từ 1 bộ phận fan Seungri.

G-Dragon nhấn like 1 tấm ảnh do fan photoshop, cắt luôn mặt Seungri. Bên cạnh đó, tấm hình gốc cũng được cộng đồng mạng "đào xới" lên và thu hút nhiều sự chú ý

Fan trưởng nhóm BIGBANG tỏ ra bức xúc trước hành động từ 1 bộ phận người hâm mộ Seungri, đang ra sức đẩy hashtag #FreeG-Dragon (Hãy để G-Dragon được yên)

Được biết, Seungri mới ra tù vào hôm 9/2, sớm hơn dự kiến 2 ngày. Đại diện nhà tù nơi cựu thành viên BIGBANG bị giam giữ cũng đã lên tiếng giải thích về lý do nam nghệ sĩ được thả tự do sớm hơn dự định. Theo đó, Seungri thuộc diện tội phạm có tầm ảnh hưởng lớn tới cộng đồng (từng là sao hạng A), nên được thả ra sớm hơn 2 ngày trong im lặng để tránh gây náo loạn, thậm chí dẫn đến sự cố ngoài ý muốn tại khu vực bên ngoài trại giam.

Trước đó, cựu thành viên BIGBANG bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì 9 tội danh gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, Tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt.

Seungri vừa mới ra tù gần đây nhưng nam nghệ sĩ này không được công chúng chào đón

