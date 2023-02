Trắng tay sau 3 lần sóng đánh sập nhà

Video: Sóng đánh sập nhà cửa của người dân ven biển Hội An

Sáng 27/2, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từng cơn sóng lớn vẫn vỗ dồn dập, "ngoạm" sâu vào khu dân cư ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Người dân địa phương đang đứng ngồi không yên khi chứng kiến ngôi nhà một thời tránh nắng che mưa của gia đình chị Nguyễn Thị Hường (36 tuổi) vừa bị sóng dữ "nuốt chửng".

Trắng tay sau thảm cảnh sập nhà

Bần thần, bất lực đan xen nỗi xót xa cùng cực là những cung bậc xúc cảm, tâm trạng đang bao trùm lấy chị Hường khi mối tai ương mang tên sạt lở khiến nhà cửa đổ sập, thêm một lần nữa giáng xuống tổ ấm bé nhỏ của mình.

Ngôi nhà của chị Hường bị sóng biển quật sập hồi chiều hôm qua (26/2).

Đang cùng bà con chòm xóm nhặt nhạnh những món đồ còn sót lại sau buổi chiều sóng cuộn trào đánh sập 2/3 ngôi nhà, chị Hường kể trong nước mắt: "Tầm 14h hôm qua, tôi đang lui cui dọn dẹp chỗ trọ thì chị gái gọi điện báo tin sóng lớn đã ăn sâu vào bờ, cuốn phăng phần bếp cùng một nửa không gian phòng khách của nhà mình. Lật đật chạy ra xem tình hình, tôi như chết lặng trước cảnh tượng nhà của mình giờ đây chìm trong đống đổ nát".

Theo chị Hường, đây đã là lần thứ 3 trong vòng 3 năm, nhà cửa của chị bị sóng biển công phá. Lần đầu, cùng với 6 hộ dân liền kề, ngôi nhà của chị bị sóng dữ đánh tan tác trong đêm 14, rạng sáng 15/11/2020.

"4 trong số 7 ngôi nhà bị sập cách đây 3 năm là của 4 anh em tôi. Nuốt nước mắt, cả 4 anh em chạy vạy vay mượn, dốc sức sửa sang lại nhà cửa để vợ chồng, con cái có chỗ tránh nắng che mưa. Nào ngờ, khi nỗi mất mát cũ vừa vơi đi thì thảm cảnh sập nhà lại một lần nữa tái diễn. Do ảnh hưởng của bão NESAT hồi tháng 10/2022, sóng cao 3-4m cuộn trào khiến 4 ngôi nhà của 4 anh em tôi đặt trong tình trạng báo động. Khi bão đi qua, nhà nào nhà nấy đều bị quật sập một phần" - chị Hường nói và chia sẻ thêm, sau biến cố lần này, họ lại gắng gượng sửa sang lại tường vách, gia cố bờ kè chắn sóng.

Dãy nhà của anh em chị Hường tiếp tục bị sóng dữ công phá, kéo tuột xuống biển.

Song, không một ai dám trú ngụ ở những ngôi nhà nằm sát bên triền con sóng nữa. Cả 4 gia đình quyết định khăn gói đi thuê trọ ở tạm. Chẳng ai có thể ngờ, buổi chiều định mệnh 26/2 mới đây, những lớp sóng bạc đầu lại một lần nữa cuốn phăng mồ hôi, công sức mà bao năm trời anh em chị Hường chắt chiu gầy dựng. Để bây giờ, hết thảy lâm cảnh trắng tay.

Ăn không ngon, ngủ không yên bên triền sóng

Hai hôm nay, vợ chồng cùng con cái ông Lê Văn Biết (trú cách nhà chị Hường vài bước chân) như ngồi trên đống lửa khi nước biển đã "khoét" sâu vào bờ, tiệm cận vách gian bếp của nhà ông Biết.

Ông Biết bất an khi nước biển xâm thực vào khu vực sát vách nhà của ông.

Hiện tại, vị trí đang bị xâm thực nặng chỉ còn cách nhà ông Biết 5m. "Hàng dừa với nhiệm vụ chắn sóng ở phía sau nhà tôi đã bị sóng đánh nằm ngả nghiêng. Với tình trạng xâm thực mạnh thế này, tôi e rằng chẳng mấy chốc mà nhà cửa của tôi cùng các hộ dân trong xóm sẽ lâm cảnh đổ sập như anh em chị Hường. 3 năm qua, sạt lở bờ biển khiến bà con ở đây ăn không ngon, ngủ không yên" - ông Biết ngậm ngùi.

Theo gia đình ông Biết và các hộ dân ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, nguyên nhân khiến bờ biển địa phương bị xâm thực, nhà cửa đổ sập là do tuyến đê ngầm chắn sóng chưa được triển khai đến vùng biển địa phương.

Trả lời VTC News về việc này, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay: "Trước tình trạng sạt lở bờ biển, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng từ xa, bắt đầu từ bờ biển Cửa Đại, song chưa triển khai đến khu vực khối Thịnh Mỹ. Trong khi đó, phần kè cứng, thành phố đang rà soát lại thủ tục đầu tư".