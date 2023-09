Trang sức phong thủy NTJ "gia nhập" đường đua thời trang dịp cuối năm

Theo đuổi giá trị thẩm mỹ, đồng thời phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần duy mỹ được khắc họa trọn vẹn trong bộ sưu tập trang sức Bách Phúc Trường An. Cộng hưởng hai dòng chất liệu Cẩm thạch và đá Swarovski cao cấp giàu ý nghĩa phong thủy, cùng những họa tiết chạm khắc hiện đại, từng tuyệt tác trang sức trao gửi ý niệm về sự may mắn tài lộc, sức khỏe dồi dào. Đồng thời, bộ sưu tập cũng làm tốt vai trò của phụ kiện trang sức cao cấp, để phái đẹp tự tin tỏa sáng với phong cách thời trang yêu thích của riêng mình.



Ngũ hành giao hòa - Nuôi dưỡng phúc khí

Theo quan niệm phong thủy, sự hòa hợp của các yếu tố ngũ hành Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ sẽ ảnh hướng đến đời sống, trạng thái thể chất và vận khí của con người. Trang sức tương hợp với trường năng lượng của yếu tố ngũ hành sẽ góp phần lan tỏa phúc khí an lành và may mắn đối với phái đẹp.

Lấy cảm hứng từ vòng tuần hoàn ngũ hành, từng tuyệt tác phô diễn hiệu ứng thị giác lôi cuốn với chất liệu đá Swarovski được tinh chọn kỹ lưỡng. Sắc xanh hải lam thuần khiết, cộng hưởng với dáng hình giọt nước đại diện cho phú quý và tài lộc, tuyệt tác gửi gắm hy vọng về cuộc sống bình yên, sự nghiệp trôi chảy và thuận lợi đối với các quý cô mệnh Thủy.

Bộ trang sức đá màu Swarovski hải lam đại diện cho tài lộc sẽ điểm tô khí chất thanh tao cho các quý cô mệnh Thủy

Đối với phái đẹp mệnh Hỏa, trang sức Swarovski màu hồng đỏ với thiết kế sắc cạnh sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết, giúp quý cô sẵn sàng đương đầu thử thách và chinh phục thành công trong sự nghiệp. Sự mạnh mẽ và cá tính của thiết kế cũng góp phần nâng tầm bản phối thời trang cho các cô nàng mệnh Hỏa.

Thiết kế Swarovski hồng đỏ sắc cạnh tô điểm cho thần thái quyền lực và mang đến may mắn cho quý cô mệnh Hỏa

Ngoài ra, bộ sưu tập cũng mang đến hai màu sắc tương sinh tương hợp đối với phái đẹp mệnh Thổ, Kim và Mộc. Tuyệt tác khai thác vẻ đẹp viên đá chủ vàng trà và xanh lục với kiểu đính Halo chấu thấp bắt mắt. Sắc vàng trang nhã tương hợp với sự kỷ luật và chu toàn của mệnh Thổ và mệnh Kim, trang sức xanh lục lại cân bằng với nét dịu dàng của quý cô mệnh Mộc. Cả hai lựa chọn tôn vinh sự tự tin, giúp Phái Đẹp gặp nhiều thuận lợi trong chặng đường sự nghiệp.

Vượng khí an lành - Vạn sự hanh thông

Nếu những tuyệt tác trang sức Swarovski mang đậm chất hiện đại, thì trang sức Cẩm thạch trong bộ sưu tập Bách Phúc Trường An lại phảng phất nét đẹp truyền thống. Lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nhiên như hoa mai, mặt trời, rất đỗi quen thuộc, bộ sưu tập khắc họa vẻ đẹp thanh tao, phúc hậu của phụ nữ độ tuổi chín muồi. Với ý nghĩa của ngũ phúc an lành từ hoa mai hay vầng mặt trời luôn soi sáng những điều tích cực, mỗi tuyệt tác còn gửi gắm nguyện ước về một cuộc sống khỏe mạnh, bình an trước mọi biến động.

Cảm hứng thiên nhiên từ hình ảnh gần gũi như hoa mai mang vẻ đẹp dịu dàng, gửi gắm hy vọng về sức khỏe và bình an

Vẻ đẹp của các thiết kế cẩm thạch lần này còn được kết tinh trong dáng hình tròn tinh tế, đại diện cho vòng tuần hoàn không hồi kết của vũ trụ. Từng viên cẩm thạch tròn đầy kết hợp cùng vàng 18K tôn vinh vẻ đẹp sang trọng của phái đẹp. Tuyệt tác cũng truyền tải ý niệm về sự hạnh phúc viên mãn bên gia đình và cuộc sống thịnh vượng.

Thiết kế viên cẩm thạch với dáng tròn không điểm kết truyền tải ý niệm về sự thịnh vượng và khí chất sang trọng của phái đẹp

Người có phúc khí tốt sẽ sở hữu tinh thần tươi trẻ và sức khỏe dồi dào. Vậy nên những món quà trang sức phong thuỷ luôn đặc biệt được lựa chọn để dành tặng những người phụ nữ thân yêu. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trường cửu mà còn là "vật phẩm" hộ mệnh mang đến phúc khí an lành, may mắn cho phái đẹp. Đặc biệt hơn từ ngày 08.09 đến hết 17.09.2023, khi mua sắm các dòng trang sức thuộc bộ sưu tập Bách Phúc Trường An sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn lên đến 15%.

Tháng 9 này, NTJ mang đến ưu đãi đặc biệt lên đến 15% cho dòng sản phẩm trang sức phong thủy

Tham khảo thêm chương trình khuyến mãi "Trang Sức Phong Thủy - An Lành Phúc Khí" và các thiết kế trang sức phong thủy tinh tế tại: https://ngoctham.com/bo-suu-tap-bach-phuc-truong-an/