Trang phê bình âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc gây tranh cãi vì chê album Jung Kook nhưng chấm cao bài hát "chất lượng thấp"?

Album đầu tay của Jung Kook nhận 2 sao từ IZM

Sau 3 tuần quảng bá album đầu tay Golden, Jung Kook lập liên hoàn kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Full album hoàn toàn bằng tiếng Anh, em út BTS thành công tạo dấu ấn tại thị trường Mỹ với 4 ca khúc lọt Hot 100 cùng lúc, thứ hạng cao nhất tại top 5 với Standing Next to You. Jung Kook tạo nên "cơn sốt album" bằng lượng sales kỷ lục, vượt 2.1 triệu bản trong ngày đầu mở bán. Cực kì thành công về mặt thương mại, nhưng album Golden cũng đối diện với không ít ý kiến trái chiều, nhất là xung quanh sự thành công vượt trội của idol solo - Jung Kook.

Jung Kook solo đại thành công với album đầu tay Golden

Tại Hàn Quốc, trang phê bình âm nhạc IZM đã đưa ra lời bình cho album cá nhân đầu tiên của em út vàng nhóm nhạc toàn cầu. Được đánh giá bởi Han Sung Hyun, màn thể hiện của Jung Kook chỉ nhận về 2/5 sao với những lời nhận xét khắt khe, cho rằng Golden "thể hiện điểm khuyết của popstar trong thời đại Kpop đã vượt qua biên giới". Golden bị nhận định thiếu sự liên kết và tính cá nhân, chỉ nhằm mục đích thành công về mặt thương mại, thể hiện tham vọng doanh thu của HYBE rõ hơn bao giờ hết.

Những nỗ lực thể hiện hình tượng ngôi sao toàn cầu của Jung Kook bị soi xét kỹ lưỡng, kết luận như một màn sao chép. Nam idol sinh năm 1997 bị đánh giá như cố gắng tái tạo các biểu tượng nhạc pop như Michael Jackson, Justin Timberlake, Justin Bieber,... thông qua các track riêng biệt của album Golden.

Album của Jung Kook chỉ nhận được 2/5 sao với những lời nhận xét khắt khe từ IZM

"Album Golden không khác gì một danh sách phát tự động nào đó, được kết hợp với nhau bằng thuật toán. Golden là một minh chứng rõ ràng cho thấy khao khát của HYBE trong việc loại bỏ 'K' ra khỏi 'Kpop'. Giống như LE SSERAFIM mang màu sắc của Rosalía hay album NewJeans bắt chước các chi tiết trong tác phẩm của PinkPantheress… Có thể đối thủ cạnh tranh của Jung Kook không phải là các nghệ sĩ đồng nghiệp, mà là âm thanh AI đang thịnh hành gần đây", Han Sung Hyun viết.

Jung Kook bị chê bai bởi nhà phê bình nội địa trong khi truyền thông Mỹ dành nhiều lời có cánh

Bài phê bình này ngay lập tức thu về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng fan BTS và khán giả yêu nhạc. Có ý kiến đồng tình với những nhận xét thẳng thừng từ IZM, nhưng ngược lại, nhiều người cho rằng trang phê bình đang cố tỏ ra "khó tính một cách quá đà" và đánh giá quá mang tính cá nhân. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dành nhiều lời có cánh cho album đầu tay của Jung Kook, thậm chí NME nhận định anh chàng "thừa sức trở thành đại diện nhạc pop của thời đại - năm 2020".

IZM chê album Jung Kook nhưng chấm điểm cao sản phẩm "chất lượng thấp"?

Tiêu chí chấm điểm của IZM khiến Army đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. IZM được đông đảo fan Kpop biết đến như trang phê bình âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Có nhiều nhà phê bình âm nhạc, mỗi người lại có phong cách, cách nhìn nhận, tiêu chí khác nhau. Các sản phẩm được đánh giá bởi nhà phê bình khác nhau. Chính vì điều này, tính chủ quan là không thể tránh khỏi trong mỗi bài phê bình từ IZM. Sau khi bài đánh giá về album Golden gây tranh cãi trên MXH, không ít bài đăng cũ của IZM được dân tình "đào" lại thu hút sự chú ý từ fan nhạc.

IZM có nhiều màn đánh giá đáng chú ý với BLACKPINK

BTS

NewJeans,...

Một số sản phẩm được liệt kê như sau: IZM đánh giá BLACKPINK: Flower (JISOO): 1.5/5 sao LALISA (LISA): 2/5 sao Album Born Pink: 2/5 sao Playing With Fire, Kill This Love: 2/5 sao IZM đánh giá BTS: Dynamite: 2.5/5 sao Love Me Again (V): 2.5/5 sao 3D, Seven (Jung Kook): 3.5/5 sao Album GOLDEN (Jung Kook): 2/5 sao No More Dream: 2/5 sao Album Jack In The Box (j-hope): 2.5/5 sao Like Crazy (Jimin): 3/5 sao Album Indigo (RM): 3.5/5 sao Một số ca khúc USUK: abcdefu (Gayle): 3/5 sao ME! (Taylor Swift): 1/5 sao No Tears Left To Cry (Ariana Grande): 2.5/5 sao Focus (Ariana Grande): 2/5 sao Forget Me (Lewis Capaldi): 2.5/5 sao Album "=" (Ed Shereen): 2.5/5 sao Một số ca khúc, album hot tại Hàn: Unforgiven (LE SSERAFIM) 1.5/5 sao Bite Me (ENHYPEN): 2.5/5 sao E.P "Get Up" (NewJeans): 2.5/5 sao Nxde (G)I-DLE: 2.5/5 sao Eleven (IVE): 3/5 sao Day By Day (BIG BANG): 2/5 sao After Like (IVE): 2/5 sao A Flower Bookmark (IU): 2.5/5 sao Twenty-three (IU): 2.5/5 sao Album 5-STAR (STRAY KIDS): 3/5 sao

abcdefu của Gayle được IZM chấm 3/5, cao hơn cả ME! của Taylor Swift dù thường bị đánh giá thấp về chất lượng

Danh sách này gây tranh cãi bởi một số đại diện bị cho là có số điểm "cao bất thường" dù bị công chúng đánh giá "chất lượng thấp". Đơn cử như ca khúc hiện tượng abcdefu của Gayle được chấm 3/5, cao hơn cả ME! của Taylor Swift. Dù từng gây sốt TikTok toàn cầu nhưng với bản phối đơn giản, phần lời không có quá nhiều ý nghĩa, abcdefu từng bị fan nhạc phản đối khi xuất hiện trong đề cử Grammy.

Dân tình bắt đầu nghi ngờ độ uy tín của IZM khi mỗi sản phẩm được đánh giá chỉ bằng ý kiến chủ quan của một chuyên gia âm nhạc, khẳng định xếp hạng này chỉ mang tính tham khảo.