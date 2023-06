Trang Nemo: "Nếu lúc đó bị cáo cư xử nhỏ nhẹ hơn, sự việc đã khác"

Chiều 16/6, TAND quận 1, TP.HCM, mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Ba đồng phạm, gồm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trả lời HĐXX, bị cáo Hương Trang thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Trang khai không biết chị My và Khanh là ai. Do chị My sử dụng hình ảnh của Trang để quảng cáo bán hàng online nên đã hẹn đến cửa hàng để xin lỗi. Tuy nhiên, tại đây có sự xuất hiện của chị Phạm Lệ Khanh.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Chị Khanh đến cửa hàng của bị cáo và nói với My "nếu không sai không việc gì phải xin lỗi". Lúc này, bị cáo hỏi Khanh có mua hàng không, nếu không mua hàng, không liên quan đến vụ việc thì mời ra ngoài. Bị cáo có lao tới kéo khẩu trang của chị Khanh ra. Lúc này các nhân viên của bị cáo nhào vào đánh chị Khanh", Trang cho biết.

Trang Nemo cũng cho rằng, sự việc xảy ra do Phạm Lệ Khanh chửi tục. Trang trình bày, bị cáo hỏi Khanh "chị là ai", Khanh bảo "chị là xã hội" nên bị cáo giật khẩu trang để xem mặt chị Khanh. Bị cáo thấy Quy đánh chị Khanh, lúc đó bị cáo không can ngăn do sự việc xảy ra quá nhanh.

" Khi sự việc xảy ra bị cáo đang livestream. Bị cáo livestream để mọi người biết bị cáo không bán hàng như vậy" , Trang nói và cho rằng nếu lúc đó cư xử nhỏ nhẹ hơn thì sự việc đã khác. Việc kéo khẩu trang chị Khanh là không đúng, đây là hành động nhất thời.

Còn Phạm Quyền Quy khai đánh chị Khanh do chị nói những lời thô tục với Trang Nemo.

"Lúc công an đến có người đàn ông mặc áo khoác jean lao vào đánh bị cáo Nam, sau sự việc bị cáo biết đó là chồng chị Khanh do bị cáo xem lại các video", Quy nói và đề nghị cơ quan tố tụng triệu tập chồng chị Khanh vì anh này có tham gia đánh bị cáo Nam.

Bị cáo Khương đồng ý với lời khai của Trang và Quy. Bị cáo khai, dùng cùi chỏ đánh Khanh do Khanh xúc phạm Trang Nemo.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi đánh chị Khanh như truy tố. Bị cáo Nam khai thêm, thời điểm xảy ra vụ án, có người đàn ông tên Cơ xưng là chồng bị can Khanh xông vào đánh bị cáo. Bị cáo Nam cho rằng, CQĐT đã bỏ lọt hành vi phạm tội của chồng chị Khanh.

Có mặt tại tòa, chị Khanh trình bày, Trần My đã xin lỗi nhưng Trang không chịu và bắt My phải nói trước livestream. Chị Khanh thấy vậy mới vào kêu My về và có buông lời chửi tục thì bị nhân viên của Trang đánh, Trang còn kêu nhân viên sập cửa xuống đi; khi công an đến thì chị Khanh vẫn bị nhân viên của Trang tiếp tục đánh.

"Tôi mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Ngoài tội Gây rối trật tự công cộng, tôi yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo thêm tội Cố ý gây thương tích" . Khanh trình bày không có mối quan hệ gì với Trang Nemo, chỉ là bạn của Trần My, My sợ đi một mình nên Khanh đi cùng.

"Sự việc này không liên quan đến tôi, nhưng do mâu thuẫn bán hàng giữa Trang và My không đúng nên tôi mới tham gia", Khanh nói tiếp.

Trước câu trả lời trên của Phạm Lệ Khanh, chủ tọa đặt câu hỏi: " Nếu chị không liên quan gì thì chị tham gia vào vụ việc này để làm gì?". Nghe vậy, Lê Khanh im lặng, không trả lời.

Trước đó, TAND quận 1 mở phiên toà xét xử các bị cáo, tuy nhiên Trang Nemo nhập viện, không đến được phiên toà nên Chủ toạ thông báo quyết định hoãn phiên toà, thời gian mở lại vào hôm nay.

Tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022, HĐXX TAND quận 1 cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong quá trình điều tra bổ sung, đồng phạm với Trang Nemo là bị cáo Nguyễn Phước Tuấn đã qua đời do đột quỵ nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo này.