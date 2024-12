Trấn Thành lại kém duyên

Tối 9/12, buổi concert Day 4 Anh Trai Say Hi đang chính thức diễn ra, quy tụ 30 nam nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn. Nối tiếp 3 đêm hội thành công trước, chương trình hôm nay được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa, đem tới cho khán giả những tiết mục đỉnh cao và trọn vẹn nhất. Giữa biển người hâm mộ, đêm hoà nhạc thứ 4 của Anh Trai Say Hi 1 lần nữa thắp sáng cả SVĐ Mỹ Đình.

Đảm nhận vai trò lèo lái sự kiện từ đầu tới kết màn, Trấn Thành là “anh trai thứ 31”được fan Say Hi vô cùng yêu mến. Với thâm niên nhiều năm cầm mic, nam MC là một lựa chọn đúng đắn để dẫn dắt, giao lưu và duy trì năng lượng của dàn line-up và khán giả. Tuy nhiên, anh vẫn mắc phải lỗi kém duyên trên sân khấu lần này.

Trấn Thành kém duyên khi gọi Pháp Kiều là "anh xém trai"

Cụ thể, khi lần lượt xướng tên các Anh Trai qua màn hình chiếu, nam MC lại gọi Pháp Kiều là “anh xém trai”. Pháp Kiều vốn theo đuổi hình tượng có phần nữ tính, thậm chí trong đêm concert D-3, Pháp Kiều còn mặc váy cực slay. Nhưng Pháp Kiều vẫn là 1 trong 30 Anh Trai của Anh Trai Say Hi. Dẫu biết lời nói đùa vô thưởng vô phạt nhưng việc Trấn Thành “chỉ mặt điểm tên” Pháp Kiều như vậy lại không được lòng của netizen, nhất là fan Pháp Kiều.

Pháp Kiều đã luôn theo đuổi hình tượng slay ngất ngây với phong thái tự tin ngút ngàn

Một bộ phận khán giả cho rằng Trấn Thành đã có phát ngôn kém duyên, đặc biệt khi anh chàng đang đứng trước hàng chục nghìn người hâm mộ. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng Trấn Thành đôi lúc vui quá nên có chút “vạ miệng” chứ không hề ẩn ý gì xâu xa; đồng thời nhắc nhở nam MC nên tiết chế lại cảm xúc để bầu không khí được thoải mái và tự nhiên nhất.

Một số bình luận của netizen:

- Biết là đùa vui thôi nhưng nói vậy hơi tế nhị nhỉ mấy bác?

- Trấn Thành vui quá lại kém duyên ngay.

- Trông bà Kiều chỉ biết cười trừ thôi kìa.

- Nói thế trước bao nhiêu khán giả, với cả dàn Anh Trai bên cạnh thì ai cũng ngại hết luôn ý.

- Trấn Thành tém tém lại chút nha.