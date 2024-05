Trấn Thành kêu trời khi nghe một điều liên quan đến Trường Giang: Chuyện gì đây?

Đều là những nghệ sĩ thành công ở lĩnh vực hài kịch và MC, từng góp mặt chung trong nhiều chương trình... Trấn Thành và Trường Giang thường xuyên được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Không chỉ thế, trên mạng xã hội còn có nhiều tin đồn cho rằng 2 nghệ sĩ "bằng mặt không bằng lòng", luôn cạnh tranh ngầm với đối phương. Vì thế, mỗi khi Trấn Thành - Trường Giang xuất hiện chung hoặc nhắc đến người còn lại đều thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, Trấn Thành đã đăng ảnh "ngày ấy" của gia đình kèm dòng chia sẻ "dở khóc dở cười": "Sao hồi xưa mình xấu dữ vậy ta?". Trong ảnh có sự xuất hiện của Trấn Thành, Uyển Ân, một người em gái khác của nam MC cùng mẹ ruột. Điều đặc biệt là bên dưới bài đăng này, cư dân mạng liên tục gọi tên Trường Giang vì nhận ra "Mười khó" như "bản sao" của mẹ Trấn Thành ngày trẻ.

Trấn Thành tự "đào" lại bức ảnh "ngày xửa ngày xưa" bên mẹ và các em

Chính ông xã của Hari Won cũng phải kêu trời, bật cười khoái chí khi phát hiện ra điều "độc lạ" hài hước này. Trấn Thành chia sẻ: "Trời mẹ ơi, mẹ tôi mà ai cũng nói giống Trường Giang. Tôi cười muốn sặc". Nam MC còn hào hứng chọn một bức ảnh của Trường Giang sau đó thêm mái tóc "pha ke" giống hệt của mẹ mình vào để so sánh rồi chốt hạ: "Có giống mấy đâu?". Trong khi liên tục dính tin đồn "bằng mặt không bằng lòng", Trấn Thành chứng minh vẫn rất thoải mái, vui vẻ khi nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết.

Phản ứng thích thú của Trấn Thành khi cư dân mạng nhận ra mẹ anh ngày trẻ và Trường Giang có nhiều điểm hao hao nhau

Netizen "bão haha" bên dưới bức ảnh do Trấn Thành làm để so sánh mẹ và Trường Giang

Cách đây ít ngày, Trấn Thành đưa gia đình đi ăn mừng Ngày của Mẹ

Trước đây, Trường Giang từng lên tiếng nói về chuyện bị so sánh với Trấn Thành: "Tôi với Thành từ xưa đến giờ trong bất kỳ chương trình nào luôn bị so sánh. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu. Thành là sức mạnh, lăn lộn còn tôi thì yếu, khi đi chơi với các em thì nói chọt chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra Thành là một người rất thông minh, thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh nữa. Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh nữa. Tôi học mảng MC trên chương trình rất nhiều từ Trấn Thành. Quý vị nếu xem những chương trình gần đây của tôi, quý vị sẽ thấy tôi nói tròn vành, rõ chữ hơn và có sự nhấn nhá, biết nhìn thẳng mắt khán giả xem đài nhiều hơn. Đó là tôi học từ Trấn Thành".

Trường Giang từng thừa nhận học hỏi nhiều kinh nghiệm làm nghề từ Trấn Thành

Ngoài ra, trong một chương trình thực tế, Trường Giang tiết lộ đến bây giờ vẫn còn nhiều người nhìn nhầm anh là Trấn Thành. Chính vì điều này đã khiến nam danh hài có động lực phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh bản thân. "Mười khó" nói: "Sẵn đây nói luôn, bây giờ tôi ra đường, người ta vẫn kêu tôi là Trấn Thành đó. Tôi phải xem lại mình. Mình là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện mà khán giả không biết đến mình thì phải tự xem lại bản thân".

Trấn Thành và Trường Giang là 2 danh hài được nhiều khán giả dõi theo, ủng hộ

Trước đây, Trường Giang - Trấn Thành xuất hiện như hình với bóng trong hàng loạt chương trình như: Thách thức danh hài, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai... Tuy nhiên, những năm gần đây Trấn Thành giảm bớt công việc MC, gameshow và đẩy mạnh lĩnh vực làm phim điện ảnh. Ông xã Hari Won được ưu ái gọi là đạo diễn trăm tỷ" khi có những phim đạt doanh thu khủng như: Mai, Bố già, Nhà bà Nữ...

Trong khi đó, Trường Giang lại khẳng định vị trí không thể thiếu trong các gameshow, chương trình thực tế: 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, 7 nụ cười Xuân... Do định hướng khác nhau nên có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trấn Thảnh - Trường Giang không đồng hành nhiều như trước. Tuy nhiên vào những dịp quan trọng của đối phương thì cả hai sẽ thu xếp có mặt để ủng hộ.

Trường Giang góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình thực tế

Trấn Thành thành công khi lấn sân sang làm phim điện ảnh

Trấn Thành - Trường Giang đứng chung khung hình khi dự đám cưới Diệu Nhi