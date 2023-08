Trấn Thành hiếm hoi xuất hiện bên Trường Giang, ngầm "đập tan" nghi vấn bằng mặt không bằng lòng?

Ngày 15/8, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải khung ảnh chung với Trường Giang. Cụ thể, Trấn Thành cùng Hari Won đã đến chúc mừng "Mười Khó" khai trương quán mới. Hai nam danh hài tươi cười rạng rỡ và tương tác thân thiết gây chú ý. Không những thế, Trấn Thành còn tấm tắc khen ngợi các món ăn và tranh thủ quảng cáo giúp Trường Giang.

Khung ảnh thân thiết của 2 nam danh hài khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi Trấn Thành công khai ủng hộ Trường Giang trong những dịp đặc biệt. Bên dưới bài đăng, các fan của 2 nghệ sĩ bình luận rôm rả và nhiều người cho rằng đây chính là động thái "đập tan" mọi lời đồn bằng mặt không bằng lòng.

Vợ chồng Trấn Thành đến ủng hộ Trường Giang khai trương. Ảnh: FBNV

Trấn Thành và Trường Giang là hai nghệ sĩ có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Vì hoạt động ở các lĩnh vực tương đồng như hài kịch, MC, phim ảnh, chương trình truyền hình,... nên Trấn Thành và Trường Giang thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Cũng vì thế mà nhiều lời đồn "cạnh tranh ngầm" hay mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa cả hai thường xuyên xuất hiện.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những nghi vấn của cư dân mạng bởi lẽ mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trường Giang không quá mức căng thẳng. Trong những sự kiện hay chương trình tham gia chung, cả hai vẫn tương tác khá vui nhộn. Hay trong những dịp đặc biệt của đối phương, Trấn Thành và Trường Giang vẫn âm thầm ủng hộ nhau.

Mỗi khi xuất hiện chung, Trấn Thành và Trường Giang vẫn tương tác, "quăng miếng" vui nhộn. Ảnh: FBNV

Trước đó, trong chương trình Running Man Việt mùa 2, Trường Giang thẳng thắn khi chia sẻ về việc liên tục bị so sánh với Trấn Thành: "Em với Thành từ xưa đến giờ trong bất kỳ chương trình nào luôn bị so sánh. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu. Thành là sức mạnh, lăn lộn còn em thì yếu, khi đi chơi với các em thì nói chọt chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra Thành là một người rất thông minh, thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh nữa. Em còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh nữa. Em học mảng MC trên chương trình rất nhiều từ Trấn Thành. Quý vị nếu xem những chương trình gần đây của em, quý vị sẽ thấy em nói tròn vành, rõ chữ hơn và có sự nhấn nhá, biết nhìn thẳng mắt khán giả xem đài nhiều hơn. Đó là em học từ Trấn Thành".