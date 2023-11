"Trai xấu" nổi tiếng có màn lột xác ngoạn mục bậc nhất showbiz, thăng hạng nhan sắc khiến netizen sốc

Một chủ đề đang leo hot search trên mạng xã hội Trung Quốc và cũng được cư dân mạng Việt hiện rất chú ý hiện tại, đó là diện mạo của nam diễn viên Bạch Khách. Anh là một cái tên khá nổi tiếng ở làng phim xứ Trung, được biết đến với những vai diễn mang màu sắc hài hước.

Trong sự nghiệp của mình, Bạch Khách không chỉ nổi tiếng bởi lối diễn duyên dáng mà anh còn được biết đến nhờ nhiệt tình "làm xấu" bản thân để phục vụ cho vai diễn. Ngoại hình không quá lung linh lại thường xuyên đảm nhận những vai diễn có diện mạo kỳ quặc khiến Bạch Khách được biết đến với danh xưng "trai xấu" của màn ảnh Hoa ngữ.

Một trong những tạo hình "xấu lạ" của Bạch Khách

Chính bởi đã quá quen với diện mạo "xấu lạ" trên màn ảnh của Bạch Khách nên khi nhìn những bức hình, tạo hình phim gần đây của nam diễn viên, khán giả thực sự quá sốc. Nam diễn viên dường như đang đến giai đoạn... lão hóa ngược, diện mạo thăng hạng cứ như một người hoàn toàn khác. Song song với sự thay đổi về ngoại hình là việc Bạch Khách hạn chế đóng phim hài. Anh nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý nhiều hơn trong loạt phim như Her story, The door look, All ears,... vì vậy cũng không cần phải lạm dụng diện mạo khác thường để chọc cười khán giả như trước.

Diện mạo thay đổi 180 độ của Bạch Khách

Bạch Khách trong sự kiện quảng bá bộ phim The door look

Bạch Khách hiện tại gần như không còn đóng hài kịch

Nhìn những hình ảnh hiện tại của Bạch Khách, khán giả thực sự choáng ngợp, nhiều người không dám tin anh có thể lột xác tới như vậy.

Bình luận của khán giả: - Bạch Khách thích làm xấu thôi chứ thực ra anh ta có nét, nhưng tôi chưa từng dám nghĩ anh ấy sẽ lột xác đỉnh thế này. - Còn tưởng Bạch Khách là Nhậm Gia Luân ấy chứ. - Đàn ông ai rồi cũng đến tuổi lão hóa ngược hả? - Nhan sắc đỉnh thế này mà trước đây không dùng tới.

