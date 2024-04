Trải nghiệm sớm MacBook Air M3 mới tại TopZone chỉ từ 27,99 triệu

MacBook Air M3 đã về sẵn hàng tại TopZone từ ngày 8/4

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế của thế hệ trước, Macbook Air M3 gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, tinh tế với bo cạnh mềm mại và lớp vỏ phẳng. Là thế hệ Macbook Air mới nhất, thiết bị vẫn giữ nguyên tính di động cao, chỉ nặng từ 1,24kg với phần viền cực mỏng chỉ từ 1,13cm. Series này được mở bán với 4 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp bao gồm: Midnight (Xanh đen), Starlight (Vàng), Space Gray (Xám), và Silver (Bạc).



Đặc biệt, phiên bản Xanh đen của Macbook Air M3 nay đã có lớp phủ anode đột phá để chống bám bẩn và dấu vân tay, khắc phục nhược điểm của thế hệ trước

Sản phẩm sở hữu màn hình Liquid Retina siêu đẹp có độ phân giải 2560x1664 gấp đôi so với các dòng máy tính tương đương, độ sáng lên đến 500 nits, hỗ trợ một tỷ màu giúp hình ảnh sắc nét và chân thực nhất.



Tuy nhiên, so với thiết kế, điểm nổi bật nhất của dòng Macbook Air M3 mới là việc sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip M3 sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến bậc nhất hiện nay. Con chip này cho hiệu năng xử lý nhanh hơn 60% so với chip M1 "huyền thoại" một thời, cũng như tiết kiệm điện năng đáng kể so với phiên bản Macbook Air trang bị chip Intel.

Macbook Air M3 có hàng loạt ứng dụng hỗ trợ các tính năng AI mới nhất, với sức mạnh AI được khai thác tối ưu nhờ con chip M3

Dòng chip M3 sở hữu GPU thế hệ mới, mang đến bước tiến về cấu trúc đồ hoạ lớn nhất từ trước đến nay trên các dòng Macbook Air. Đây là lần đầu tiên Macbook Air được trang bị những tính năng kết xuất mới như công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng và đổ bóng dạng lưới, mang đến chất lượng ánh sáng, phản chiếu và hiệu ứng bóng đổ chính xác hơn, qua đó tạo nên trải nghiệm giải trí cực kỳ chân thực.

MacBook Air M3 mới còn có khả năng kết nối 2 màn hình ngoài khi laptop được gập xuống, điều chưa từng có trên các dòng trước. Một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng kết nối wifi 6E cho tốc độ tải về nhanh gấp đôi so với thế hệ trước. Sản phẩm còn có thời lượng pin ấn tượng lên đến 18 giờ, camera FaceTime HD 1080p, và công nghệ âm thanh vòm đa chiều Dolby Atmos.

Với loạt cải tiến vượt trội, Macbook Air M3 xứng đáng là chiếc laptop gọn nhẹ xuất sắc bậc nhất hiện nay dành cho giới sinh viên, nhân viên văn phòng, thiết kế…

Sản phẩm hiện đang được bán tại TopZone với mức giá từ 27,99 triệu cho phiên bản 13 inch và 32,99 triệu cho phiên bản 15 inch. Để lựa chọn được chiếc máy phù hợp cho mình nhất, bạn nên đến trực tiếp TopZone để được tự tay trải nghiệm và tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên của cửa hàng.

Hiện nay TopZone có đến 97 cửa hàng trên toàn quốc để khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và được tư vấn về các sản phẩm Apple

Không chỉ MacBook, tại TopZone còn có đầy đủ các sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Apple, đem lại trải nghiệm đa dạng và hoàn chỉnh cho những khách hàng yêu mến sản phẩm nhà Táo khuyết. Mọi sản phẩm tại TopZone đều được đảm bảo chất lượng, dịch vụ bảo hành chính hãng Apple, lại thường xuyên có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đây đích thực là điểm mua sắm các sản phẩm Apple mà iFan không thể bỏ qua, đến TopZone ngay hôm nay để sở hữu những thiết bị công nghệ đỉnh cao nhé!