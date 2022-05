Trải nghiệm cả chục sản phẩm mỗi tháng, đây là 5 thứ BTV làm đẹp của InStyle không thể sống thiếu

Thị trường làm đẹp từ skincare cho đến makeup, nước hoa thay đổi từng ngày. Các sản phẩm mới được ra mắt liên tục khiến người dùng hết sức phân vân bối rối giữa trăm ngàn sự lựa chọn. Đó là lúc các BTV làm đẹp vào cuộc, trải nghiệm và đưa ra các đánh giá hữu ích về sản phẩm để chị em tham khảo.

Kayla Greaves - BTV làm đẹp của tờ InStyle mỗi tháng đều dùng thử cả chục sản phẩm làm đẹp khác nhau. Mới đây, cô đã chia sẻ về 5 sản phẩm cả cũ cả mới được cô duy trì sử dụng trong thời gian dài. BTV này sau đó đã đưa ra kết luận rằng chúng là 5 sản phẩm cô không thể sống thiếu.



1. Ủ tóc: Maui Moisture Heal & Hydrate Shea Butter Hair Mask

Tóc của Kayla Greaves thuộc loại tóc khô, vậy nên sản phẩm cấp ẩm sâu luôn là thứ bắt buộc phải có trong chu trình chăm sóc tóc của cô. Kayla Greaves chia sẻ rằng cô thấy có rất nhiều sản phẩm chỉ có tác dụng trên đỉnh tóc và không thấm vào các sợi tóc. Nhưng khi sử dụng Maui Moisture Heal & Hydrate Shea Butter Hair Mask, tóc của cô đã khác biệt hoàn toàn. Với chiết xuất nước ép lô hội, sự kết hợp của dầu dừa, bơ hạt mỡ và dầu macadamia nguyên chất, sản phẩm giúp tóc mềm mượt như khi vừa hấp tóc.

2. Nước hoa: Lancôme La Vie Est Belle

"Tôi đã quên mất mùi hương này mê hoặc như thế nào cho đến khi tôi tham gia một sự kiện gần đây với Lancôme và được giới thiệu lại về nước hoa này" - Kayla Greaves chia sẻ. Nó thực sự hoàn hảo cho một đêm đi chơi hoặc khi bạn muốn trở nên quyến rũ thu hút. Hương đầu của sản phẩm là mùi thơm ngọt mát của nho đen và quả lê. Tiếp đến là sự hòa quyện của hoa nhài và hoa iris, tạo nên một mùi hương xen lẫn nét ngọt và trong trẻo.

[Box thông tin shop] - kenh14 - nước hoa lancome LA VIE EST BELLE

3. Serum: Keys Soulcare Let Me Glow Illuminating Serum

Keys Soulcare Let Me Glow Illuminating Serum là serum dưỡng ẩm, làm sáng da do bác sĩ da liễu phát triển. Serum này được Kayla Greaves đánh giá là hoàn hảo bởi nó phù hợp với mọi loại da. Sản phẩm có thành phần chính là niacinamide và nước hoa hồng, giúp làm sáng da và bổ sung độ ẩm, khiến da mềm mịn và căng bóng.

4. Mascara: Lancôme Le 8 Hypnôse Mascara

Ngày 1/6 tới đây, Lancôme sẽ tung ra 1 loại mascara mới có tên Le 8 Hypnôse Mascara. Keys Soulcare đã vinh dự được trải nghiệm sản phẩm này sớm trước khi ra mắt. Mascara mới của Lancôme không chỉ làm dày và dài mi mà nó còn cung cấp các thành phần nuôi dưỡng mi, giúp mi mềm mại trong suốt thời gian sử dụng. Cả Zendaya và Amanda Seyfried đều yêu thích sản phẩm này, nên nó rất đáng dùng thử ngay khi ra mắt.

5. Son: Ethique Poppy Lipstick

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thị trường sẽ có một thỏi son được đóng gói bằng bao bì có thể phân hủy và tái chế cho đến khi gặp được sản phẩm này" - Keys Soulcare cho biết. Đây là thỏi son thuần chay, không có chất độc hại. Son lâu trôi, có khả năng giữ màu khá tốt. Bao bì của nó có màu đen in chữ trắng, đơn giản nhưng vẫn rất hiện đại, bắt mắt.

Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/trai-nghiem-ca-chuc-san-pham-moi-thang-day-la-5-thu-btv-lam-dep-cua-instyle-khong-the-song-thieu-20220424191614396.chn