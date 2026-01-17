Trả lại tài sản cho du khách nước ngoài, người đàn ông từ chối nhận hậu tạ

Ngày 17/1, Công an phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng, cho biết vừa làm thủ tục để trao trả lại tài sản do du khách nước ngoài đánh rơi.

Trước đó, ngày 15/1, trong khi lưu thông trên đường Tống Văn Sương, phường Hội An Đông, ông Nguyễn Văn Thanh (trú tổ dân phố Thanh Đông, phường Hội An Đông) nhặt được chiếc ví màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ mang tên Dominic cùng một số tiền mặt.

Nam du khách nhận lại tài sản đánh rơi. (Ảnh: C.A)

Ông Thanh đã dùng tài khoản cá nhân để đăng thông báo trên mạng xã hội nhưng không có người đến nhận. Sau đó, ông đến Công an phường Hội An Đông trình báo.

Sáng 16/1, vị khách người nước ngoài biết được thông tin nên đã liên hệ Công an phường Hội An Đông để làm thủ tục nhận lại. Tại đây, ông Thanh đã trực tiếp trao tận tay chiếc ví nhặt được cho chủ nhân.

Tại trụ sở Công an phường, sau khi nhận lại chiếc ví với đầy đủ tiền mặt và giấy tờ, ông Dominic bày tỏ sự vui mừng và mong muốn hậu tạ nhưng ông Thanh đã dứt khoát từ chối.

Theo Công an phường Hội An Đông, sự nhiệt tình của ông Thanh trong việc tìm mọi cách để trả lại tài sản cho du khách bị đánh rơi thể hiện sự tử tế, nhân văn; qua đó góp phần tạo thiện cảm, hình ảnh đẹp của cá nhân ông Thanh nói riêng, người dân Đà Nẵng nói chung trong mắt du khách nước ngoài.

Cách đây hơn 2 tháng, Công an Đà Nẵng giúp 2 du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên ô tô khách.

Cụ thể, ngày 8/11, sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Đà Nẵng bằng xe ô tô khách, 2 công dân quốc tịch Nga đã để quên 1 laptop và 1 túi xách (trong túi có 1 passport, 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền và số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng).

Đến 14h30 cùng ngày, 2 du khách mới phát hiện bị thất lạc tài sản và nhờ Công an phường An Khê hỗ trợ tìm giúp. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho du khách.

Nhận lại tài sản, 2 du khách đã rất xúc động, vui mừng, cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Công an phường.