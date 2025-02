TPHCM tiếp tục mưa trái mùa, se lạnh trong tuần mới

Sáng 17/2, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 24 độ C.

Nhận định tình hình thời tiết TPHCM trong tuần mới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang tăng cường yếu (lệch đông). Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Từ nay đến ngày 26/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu lệch đông, sau có cường độ ổn định và suy yếu, biến tính dần. Khoảng ngày 21 - 22/2, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Khoảng từ ngày 18 - 19/2, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, đới gió Đông trên cao có khả năng tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 23/2, một số nơi ở TPHCM và miền Đông Nam bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa. (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ nay đến cuối tháng 2, thời tiết TPHCM còn khả năng se lạnh về đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý, từ ngày 19 - 22/2, một số nơi ở TPHCM sẽ có mưa trái mùa với xác suất từ khoảng 60%. Trong ngày 23/2, khu vực trung tâm thành phố và các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, quận Bình Tân có xác suất mưa khoảng 60%. Các ngày còn lại ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 33 độ C.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng dự báo từ đêm 16/2 đến ngày 26/2, khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ từ khoảng ngày 21 - 23/2 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Hôm nay (17/2), các tỉnh, thành Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.