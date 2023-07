TP.HCM: Hàng trăm ổ dịch tay chân miệng, lăng quăng ở khắp nơi

Sở Y tế TP HCM cho biết trong tháng 6, số ca tay chân miệng chưa có dấu hiệu giảm trong khi số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng. Trước tình hình trên, ngành y tế TP lo ngại nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sẽ có nguy cơ "dịch chồng dịch".

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, TP ghi nhận 8.519 ca mắc sốt xuất huyết. Có 111 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 10 ca nặng ( tỉ lệ bệnh nhân nặng từ tỉnh chuyển đến chiếm khoảng 70%, do quá khả năng điều trị) và 4 ca đang thở máy. Số ca mắc sốt xuất huyết cũng đang tăng dần.

Một bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng phải thở máy được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

"Theo quy luật, số ca sốt xuất huyết sẽ tăng cao trong tháng 7 và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 hàng năm. Trong khi đó, qua giám sát điểm nguy cơ, tỉ lệ phát hiện có lăng quăng tại các điểm nguy cơ được giám sát là gần 48% (49/103 điểm), đây là con số đáng báo động khi TP mưa nhiều hơn, tỉ lệ sẽ tăng cao" - Sở Y tế nhận định.

Về bệnh tay chân miệng, chỉ trong tháng 6, TP HCM ghi nhận 2.690 ca mắc, trong đó có 569 ca điều trị nội trú. Trong số 569 ca nhập viện, có 118 ca nặng (tỉ lệ bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến chiếm gần 76%) và tất cả đều là trẻ em dưới 6 tuổi.

Số ca mắc tay chân miệng chưa có dấu hiệu giảm. Ghi nhận trong tháng 6 số ca mắc cao hơn từ tháng 1 đến tháng 5 (Ảnh: Hải Yến)

"Số ca mắc trong tháng 6 cao hơn rất nhiều so với số ca mắc từ tháng 1 đến tháng 5. Tổng số ổ dịch tay chân miệng trong 6 tháng là 125 (70 ổ dịch trong trường học và 55 tại cộng đồng), tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, dự báo số ca mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục tăng trong những tuần sắp tới và có thể kéo dài nếu không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh" - Sở Y tế nhấn mạnh.

Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ gia tăng, ngành y tế TP HCM đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với sốt xuất huyết, tập trung xử lý các điểm nguy cơ gây dịch, phân tầng thu dung điều trị, triển khai quy trình báo động đỏ nội viện hoặc liên viện.

Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM sẽ tăng cường giám sát điểm nguy cơ sốt xuất huyết, những nơi không tuân thủ hướng dẫn sẽ bị xử phạt nghiêm.

Trạm Y tế tại phường 15, quận 8 treo băng rôn tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết (Ảnh: Hải Yến)

Đối với bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP HCM đã xây dựng kịch bản ứng phó 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị.



TP HCM cũng thành lập tổ chuyên gia điều trị bệnh tay chân miệng nhằm tăng cường công tác hội chẩn các ca nặng cần chuyển tuyến hoặc ca khó với các đơn vị trong thành phố và các tỉnh, thành phố phía Nam, nhằm đảm bảo công tác chuyển viện an toàn.