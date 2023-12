TPHCM đón Tết Dương lịch trong tiết trời nắng đẹp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023-1/1/2024), thời tiết khu vực Nam bộ sẽ có ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, khu vực miền Đông Nam bộ có nơi dưới 22 độ C.

Thời tiết TPHCM ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Chỉ số UV cực đại trong ngày hôm qua (28/12) ở các tỉnh, thành Nam bộ duy trì ở ngưỡng cao đến rất cao. Dự báo, trong những ngày tới, chỉ số UV ở các tỉnh, thành Nam bộ đều duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Trong khi đó, dự báo xu hướng thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa suy yếu, khoảng từ ngày 1-2/1 được tăng cường yếu lệch đông xuống phía bắc nước ta.

Bên cạnh đó, gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động ổn định.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày tới sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, cần đề phòng cháy nổ, chập điện.