TPHCM: Điều tra vụ thanh niên rơi lầu tử vong trong trường Đại học Hutech

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 15/10 trong trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech), phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Thời điểm trên, một bảo vệ trong trường nghe thấy tiếng động mạnh tại sân trường, khu vực trước tòa nhà B. Khi đến kiểm tra phát hiện một thanh niên nằm bất động, đã tử vong nên trình báo công an.

Sau đó Công an phường 25 đã có mặt phối hợp với Công an quận Bình Thạnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khuôn viên trường Đại học Hutech

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại tầng 16 của tòa B có 1 đôi dép nghi là của nạn nhân để lại. Nhận định ban đầu, có thể nạn nhân rơi từ vị trí này xuống sân trường, tử vong.



Qua hình ảnh từ camera của nhà trường ghi lại, thời điểm trên phát hiện một mình thanh niên này đi bộ từ bên ngoài vào cổng trường, sau đó đến tòa B của trường bấm thang máy lên tầng 14 rồi đi bộ lên tầng 16, sau đó thì xảy ra sự việc.

Thanh niên tử vong mặc áo màu xanh, trước áo có in dòng chữ "Win Next" và "Human Resource Solutions", mặc quần thun đen. Do người này không có tài sản cũng như giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch.

Trong khi đó, đại diện trường Đại học Hutech cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã trình báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Qua xác minh nạn nhân không phải là sinh viên của trường Đại học Hutech.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.