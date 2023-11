TPHCM: Xe máy đấu đầu ô tô tải, 1 người chết tại chỗ

Chiều 14-11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cùng lực lượng liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở xã Lê Minh Xuân.

Đầu xe máy bể nát

Trưa cùng ngày, xe tải chạy trên đường Kênh C, hướng đường Trần Đại Nghĩa đi Trần Văn Giàu. Khi đến đoạn đường cong kênh C, xã Lê Minh Xuân thì va chạm với xe máy do anh V.T.N (44 tuổi) điều khiển.

Cú tông trực diện khiến anh N. ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Ghi nhận nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, ít dân và phương tiện qua lại.

Xe máy tông trực diện xe tải

Anh N. đang thuê trọ ở huyện Bình Chánh, đang làm thuê cho một kho hàng của một siêu thị ở gần nơi xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn tài xế cũng đã đến công an trình diện.