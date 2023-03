Toyota Việt Nam và hành trình nâng cao nhận thức an toàn giao thông

Với mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ, Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông.



Theo thống kê, năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, dù giảm 35,15% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng con số này vẫn rất cao khi mà lượng phương tiện ngày một tăng và đối tượng tham gia giao thông ngày càng trẻ hóa.

Để đồng hành và chung tay cùng với Chính phủ trong hành trình xây dựng văn hóa giao thông, hàng năm công ty Toyota Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong lĩnh vực an toàn giao thông hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng như: Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota dành cho cảnh sát giao thông; Chương trình cải thiện an toàn giao thông phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia dành cho cộng đồng và Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam phối hợp cùng Báo Dân Trí và Cục Cảnh sát giao thông.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ - Toyota Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Đặc biệt phải kể đến chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" được tổ chức thường niên. Là năm thứ 17 triển khai, chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2022 - 2023 vẫn tiếp tục nhận được sự tham gia hào hứng của các em học sinh trên cả nước cũng như nhận được sự đánh giá cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô và các em học sinh trên cả nước.

Ngày 4/3 vừa qua, buổi "Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học" được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của 60 thí sinh (chia thành 6 đội) đại diện cho 6 tỉnh thành trên cả nước, tranh tài tại 3 nội dung: Tìm hiểu kiến thức; Trình diễn, thể hiện năng khiếu và Vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông.

Các đội tranh tài trong phần thi năng khiếu và vẽ tranh

Những tiểu phẩm và tác phẩm dự thi là cách gần gũi để các em học sinh truyền tải kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn tới gia đình và bạn bè; đồng thời thông qua đó có thể thấy được sự tự tin, tinh thần đồng đội, thái độ nghiêm túc, đầu tư và chuyên nghiệp của các em học sinh.

Đội thi trường TH Lê Văn Tám - Hòa Bình biểu diễn tiểu phẩm "Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình"

Ban tổ chức chương trình cũng rất chu đáo khi đã sắp xếp khu vực trò chơi để các cổ động viên nhí có cơ hội được "học mà chơi, chơi mà học" thông qua các trò chơi đa dạng về chủ đề an toàn giao thông. Không khí chương trình cũng thêm phần hào hứng và náo nhiệt khi các bạn nhỏ được giao lưu, thi đấu gay cấn trong phần thi chạy tiếp sức và giải ô chữ bí mật.

Là một trong các đội đạt được chiến thắng, cô Phạm Thị Tuất, trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: "Giải thưởng lần này là một món quà tinh thần lớn có ý nghĩa với các em học sinh nói riêng và với cả tỉnh Ninh Bình nói chung. Chương trình đã cung cấp cho giáo viên nhiều kỹ năng tổ chức hoạt động hấp dẫn mà vẫn truyền tải được kiến thức về tham gia giao thông an toàn; các em học sinh có cơ hội được tự tin giao lưu, thể hiện bản thân".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Toyota Việt Nam tiếp tục trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 tỉnh thành: Ninh Bình, Quảng Trị, Phú Thọ có thành tích xuất sắc nhất tại buổi Giao lưu cấp quốc gia năm nay nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho các em học sinh tại trường học.

Với sự đồng hành của Toyota Việt Nam, các địa phương sẽ có thêm cơ hội tổ chức tổ chức nhiều hoạt động nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông cho học sinh, xây dựng cổng trường an toàn… và khi mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về ý thức chấp hành luật giao thông thì tương lai về một Việt Nam không có tai nạn giao thông sẽ không còn xa vời.