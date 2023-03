Top 7 smartphone đã qua sử dụng đáng mua nhất năm 2023: Gặp ngay "vua của điện thoại giá rẻ"

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone giá rẻ nhưng vẫn mang lại tính năng tuyệt vời, bạn có thể tham khảo danh sách được chuyên viên phân tích công nghệ Tom Pritchard (đến từ Anh) đề cập dưới đây.

Danh sách là tập hợp những mẫu điện thoại thông minh đời cũ đang được đánh giá cao nhất hiện nay.

1. iPhone 13

iPhone 13 được đánh giá là không có quá nhiều khác biệt so với iPhone 14 tiêu chuẩn. Cả hai mẫu đều được trang bị chip A15 Bionic. iPhone 14 có thêm một lõi GPU nhưng sự khác biệt không quá rõ ràng.

Chúng đều có màn hình và kích thước tương đương nhau, mặc dù iPhone 13 có thời lượng pin ngắn hơn 1 giờ so với iPhone 14 và không có tính năng lấy nét tự động ở camera trước.

2. iPhone SE (2020)

iPhone SE 2020 là một mẫu smartphone giá rẻ và chất lượng tốt của Apple. Việc mua máy đã qua sử dụng còn giúp bạn tiết kiệm được nhều hơn nữa.

Mẫu máy này lấy cảm hứng từ iPhone 8 nhưng có một số phần cứng tương tự như iPhone 11. Nó có bộ vi xử lý A13 Bionic mạnh mẽ, sạc không dây, camera 12MP sử dụng công nghệ chụp ảnh điện toán để tạo hiệu ứng tuyệt vời, đi kèm với khả năng chống nước cao, thời lượng pin kéo dài trên 9 tiếng.

3. Samsung Galaxy S21

Samsung hiếm khi mang tới những thay đổi lớn khi ra mắt dòng Galaxy mới, vì vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ nhiều nếu lựa chọn Galaxy S21 hoặc S22, thay vì dòng Galaxy S23 vừa ra mắt.

Với Galaxy S21, người dùng sẽ nhận được tính năng sạc ngược không dây, sạc nhanh 25W, mạng 5G, camera chính có độ phân giải 50MP, giao diện OneUI.

Điểm cộng là mẫu điện thoại này còn đủ những tính năng mạnh mẽ để bạn có thể duy trì sử dụng trong một thời gian dài.

4. Samsung Galaxy S21 Ultra

Mặc dù không đi kèm với bút cảm ứng S Pen như S22 Ultra, nhưng S21 vẫn hỗ trợ bút stylus của Samsung và cung cấp thêm một loạt các tính năng, cũng như phần mềm khác.

S21 Ultra có giá hơn 1.000 USD khi ra mắt nhưng sau khi S22 Ultra và gần đây nhất là S23 Ultra "trình làng", giá bán của S21 Ultra đã giảm đáng kể.

Vì vậy, nếu bạn muốn có một chiếc smartphone màn hình lớn, hỗ trợ bút stylus tùy chọn nhưng có mức giá thấp thì đây chính là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

5. Google Pixel 6

Google Pixel 6 thường tạo cảm giác được đánh giá quá cao so với giá trị thực. Rất may, sự ra mắt của mẫu Pixel 7 sau đó đã khiến giá bán của Pixel 6 giảm đáng kể. Những chiếc Pixel 6 đã qua sử dụng còn có giá thấp hơn nữa.

Ở mẫu smartphone này, chip Tensor do Google chế tạo đã mang đến một bản nâng cấp tuyệt vời so với chip Snapdragon 765G được trang bị trên Pixel 5. Nó được thiết kế để mang tới một loạt các nâng cấp so với mẫu tiền nhiệm, từ camera cải tiến cho tới nhận dạng văn bản.

Ngoài ra, Pixel 6 có thiết kế tương đối độc đáo và khả năng chụp ảnh xuất sắc.

6. OnePlus 9

OnePlus đã cho ra đời một số mẫu điện thoại tuyệt vời, và OnePlus 9 là mẫu smartphone mà bạn nên cân nhắc.

Không chỉ có màn hình sắc nét, OnePlus 9 còn được trang bị tính năng sạc nhanh, mạng 5G, bộ xử lý Snapdragon 888 mạnh mẽ và thời lượng pin thuộc hàng tốt nhất (gần 11 giờ đồng hồ).

Mặc dù camera trên OnePlus 9 không quá ấn tượng nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với các mẫu smartphone trước đó của OnePlus.

7. Google Pixel 5a

Pixel 5a được gọi là "vua của điện thoại giá rẻ" nhờ tính năng ấn tượng được gói gọn trong một thiết bị có giá cả phải chăng.

Mẫu smartphone này có màn hình 6.34 inch, camera kép với ống kính chụp góc siêu rộng 12.2MP và 16MP, camera selfie 8MP.

Thời lượng pin kéo dài 9 giờ 45 phút. Mặc dù không có tính năng sạc không dây nhưng với mức giá tuyệt vời thì Google Pixel 5a là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người dùng có ngân sách eo hẹp.