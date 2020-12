Top 10 nghệ sĩ có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại chỉ có 1 đại diện nữ, không hổ danh "Nữ hoàng nhạc Pop" đi tour thần sầu!

Một trong những nhân tố minh chứng cho sự thành công của người nghệ sĩ chính là thành tích của họ trên thị trường âm nhạc. Điều đó được thể hiện rõ qua lượng tiêu thụ các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trên các nền tảng.

Trang ChartMasters đã công bố danh sách Top 135 nghệ sĩ trên thế giới có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại (được cập nhật lần cuối vào tháng 5/2020). Trong bảng danh sách sẽ lần lượt trình bày số liệu bán ra của album studio (album gốc), các LP khác (các bản tổng hợp được tạo ra nhờ vào album), đĩa đơn thuần, đĩa đơn kỹ thuật số và trên nền tảng streaming.

Và trong danh sách này, điểm đáng chú ý nhất hẳn chính là Top 10 nghệ sĩ có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại. Họ là những nghệ sĩ xuất sắc nhất, sở hữu những sản phẩm âm nhạc chất lượng được đông đảo khán giả hâm mộ.

10 cái tên góp mặt trong danh sách này đều là những nghệ sĩ gạo cội trong làng nhạc US-UK từ những thập kỉ trước. Bao gồm The Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley, Queen, Madonna, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John và U2.

Có thể thấy, The Beatles là cái tên được xướng ở ngôi vị đầu bảng với hơn 600 triệu đĩa bán ra. Bắt đầu hoạt động từ thập niên 1960, The Beatles đã gây dựng tên tuổi của mình qua loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, hợp với thị hiếu người nghe nhạc lúc bấy giờ như Hey Jude, Let It Be, Don't Let Me Down, Yesterday,... "Oanh tạc" thị trường âm nhạc và làm "thổn thức" trái tim bao người nghe nhạc, The Beatles nhận về lượng tiêu thụ từng sản phẩm âm nhạc thuộc con số khủng.

Điều đáng chú ý là trong danh sách Top 10 này, chỉ có duy nhất một nữ nghệ sĩ góp mặt, đó chính là Madonna. Giọng ca Hung Up được xướng tên ở vị trí thứ năm. Với hơn 300 triệu đĩa thu âm đã tiêu thụ trên toàn cầu, Madonna xuất sắc được công nhận là nữ nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại bởi Sách Kỷ lục Guinness.

Sự xuất hiện Madonna ở vị trí danh giá này là một điều dễ hiểu, bởi lẽ Madonna vốn được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất nhì của làng nhạc US-UK vào thập niên 1980, 1990 trước. Madonna được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Pop" và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ khác trên thế giới.

Loạt hit của Madonna phải kể đến như La Isla Bonita, Hung Up, Like A Prayer, Vogue, 4 Minutes,... Thời điểm đó, hầu hết các sản phẩm âm nhạc của Madonna đều được đón nhận rộng rãi, tuy gây nên một vài tranh cãi thế nhưng các nhà phê bình âm nhạc thường đón nhận một cách nồng nhiệt cũng như đánh giá cao, và cũng giúp nữ nghệ sĩ mang về một lượng người hâm mộ lớn.

Bên cạnh thành tích này, Madonna còn được công nhận là nữ nghệ sĩ solo đi tour có doanh số cao nhất trong hai thập kỉ này (tính từ năm 2000 đến 2020).

