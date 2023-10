Top 10 Đại sứ Ams 2023: Toàn trai xinh gái đẹp, profile học tập cũng "10 điểm không có nhưng"

Đại sứ Ams từ lâu đã trở thành điểm nhấn xuyên suốt chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cuộc thi nhằm lựa chọn những gương mặt đại diện cho tinh thần Amser - năng động nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần giỏi giang, chăm chỉ.

Trải qua ba vòng thi khốc liệt, Top 10 Đại sứ của Ams năm nay đã chính thức lộ diện. Các bạn không chỉ có thành tích học tập tốt, mà còn rất năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá, thiện nguyện hay thậm chí là khởi nghiệp. Hãy cùng gặp gỡ 10 gương mặt đại sứ đầy tiềm năng sẽ tham gia tranh tài trong đêm chung kết NHAT 2023 nhé!

Top 10 Đại sứ Ams 2023

Nguyễn Kiều Anh - Lớp 11 Sử

Bộ ảnh của Kiều Anh được lấy cảm hứng từ bài ca dao: "Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng...". Có thể thấy, bông sen đơn sơ, chân chất, mang một nét đẹp bình dị, thôn dã. Dù sống trong đầm lầy, loài hoa này lúc nào cũng ngan ngát một thứ hương thơm tinh khiết. Bản chất của mỗi con người được ví như một bông sen vậy, dù sống ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn hướng về những giá trị tốt đẹp, thanh cao nguyên vẹn.

Nguyễn Kiều Anh đại diện cho thế hệ học sinh đa tài khi cùng lúc "ẵm" nhiều giải thưởng khác nhau. Không chỉ có thành tích nổi trội ở bộ môn thế mạnh như Á khoa đầu vào chuyên Sử năm học 2022 - 2023 với 9 điểm môn chuyên hay điểm trung bình môn thuộc top 3 cả lớp, Kiều Anh còn xuất sắc giành HCĐ cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO.

Nữ sinh cũng chứng tỏ bản thân ở lĩnh vực nghệ thuật khi được chọn làm diễn viên chính cho các dự án Khi Trời Nổi Gió... Cùng với việc xuất hiện trên các sàn diễn với vai trò người mẫu, Kiều Anh quen mặt với khán giả qua vai diễn Trần Thị Tần - mẹ của Nguyễn Du lúc trẻ trong bộ phim tri ân Đại Thi Hào Nguyễn Du và tham gia hoạt động Hát Cùng Niềm Vui giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn của Bệnh viện Nhi trung ương.

Nguyễn Mai Vy - Lớp 11 Nga

Bộ ảnh của Mai Vy xoay quanh câu hỏi: "Điều gì kéo ta về phía trước", từ đó nữ sinh đưa ra thông điệp hãy luôn cố gắng để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Về khả năng học tập, Mai Vy chứng minh khả năng ngôn ngữ ấn tượng khi dành được nhiều giải thưởng như: Trúng tuyển Hội Nhà văn Trẻ Iowa 2023 (Iowa Young Writers' Studio 2023) thuộc Iowa University (#2 Writing US), lọt vào vòng Quốc gia Kỳ thi Ngôn ngữ Quốc tế WILLKOMMEN 2022-2023, Giải Xuất sắc Olympic Tiếng Anh quốc tế CEO 2022-2023, Giải Honourable Mention Olympic Anh ngữ Quốc tế Teeneagle 2023, Giải Nhất kì thi chọn đội tuyển HSG cấp Quận năm học 2021-2022. Ngoài ra, cô bạn còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ xã hội.

Dương Anh Tuấn - Lớp 11 Tin

Chính thức trở thành Top 10 đại sứ của NHAT 2023, Dương Anh Tuấn muốn nhấn mạnh thông điệp: "Hãy thử sống chậm lại chút để thấy được nghệ thuật luôn ở bên ta", thông qua bộ ảnh mang chất riêng của mình.

Một trong những môn học "tủ" của Anh Tuấn đó chính là Toán học và Tin học. Bản thân nam sinh cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng liên quan đến những môn này như: Giải Nhất thành phố Hà Nội kì thi học sinh giỏi môn Toán 2021 - 2022, Á khoa thi đầu vào chuyên Tin trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2021 - 2022, HCĐ cuộc thi CLB Toán Tuổi thơ toàn quốc 2018, 1 trong 18 đại diện của thành phố Hà Nội tham gia, HCV kì thi IKMC 2018, IKMC 2019, HCB kì thi International Mathematics and Science Olympiad IMSO 2019, đạt Honor Roll of Distinction kì thi American Mathematics Competition AMC 2020, thuộc Top 1% thí sinh có số điểm cao nhất thế giới ở cấp độ tham gia...

Anh Tuấn còn là Co-Founder của một thương hiệu chuyên kinh doanh mặt hàng handmade với mục đích từ thiện hay trở thành Brand Influencer sự kiện Business Bootcamp: Foundation For Exploration của dự án Dash For Impact thuộc tổ chức thanh niên AIESEC...

Trịnh Ngọc Mai - Lớp 12 Trung

Bộ ảnh của Ngọc Mai mang tên: "Giữa thế gian bao la này, cậu đã bao giờ chưa?".

Không chỉ xinh xắn, Ngọc Mai còn là thủ khoa lớp chuyên Tiếng Trung với 9,7 điểm môn chuyên, nhận được học bổng trao đổi của chính phủ Nhật Bản trong nửa năm với mức tài trợ lên đến 100%. Mai đã có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT N3, IELTS 8.0 và từng đạt Giải khuyến khích Tiếng Trung cấp Thành phố năm 2022. Ngoài ra, Ngọc Mai cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Vũ Lê Anh Đức - Lớp 11 Lý 1

Một trong những câu nói yêu thích nhất của nam sinh là: "Not all those who wander are lost" (Tạm dịch: Không phải ai lang thang cũng là đi lạc) của J. R. R. Tolkien. Nó đã trở thành "kim chỉ nam" mỗi khi Anh Đức rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu bạn nghĩ rằng, việc không xác định được bản thân mình muốn gì hay rơi vào trạng thái trống rỗng không có nghĩa và mọi thứ đã sụp đổ, bởi con người vốn không ngừng tìm tòi, phát triển và trong những giây phút tản bộ, biết đâu ta lại tìm được hướng đi của riêng mình.

Một số thành tích của Anh Đức có thể kể đến như như: Điểm SAT 1520/1600, Tam khoa điểm thi Vật lý chuyên đầu vào trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (9,25 điểm), Giải Silver Honour (top 15%) kỳ thi tìm hiểu Vật lý Thiên văn Quốc Tế IAAC 2023, HCĐ kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Quốc Tế WYPO 2022. Ngoài ra, Anh Đức cũng năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa về học thuật.

Phạm Uyên Nhi - Lớp 12 Văn

Uyên Nhi quan niệm rằng mỗi người đều là một bản thể riêng biệt, khó trộn lẫn. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp nhận và trau dồi kiến thức, kĩ năng, những gì đọng lại và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người mới là quan trọng nhất.

Đích thị là "con nhà người ta", Uyên Nhi vừa có ngoại hình nổi trội lại vừa sở hữu bảng thành tích siêu khủng. Một số thành tích của Uyên Nhi như: Giải Khuyến khích cuộc thi MEET UEB MENTOR do Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức, tham gia cuộc thi Global Link Asia Consulting tổ chức tại Singapore với bài thi về đề tài đánh giá về khía cạnh ứng dụng của AI trong quá trình tuyển dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, cô bạn từng đỗ 3 trường chuyên đỉnh nhất Hà Nội bao gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chu Văn An...

Hơn nữa, Uyên Nhi cũng cho thấy sự năng động, nhiệt huyết của mình khi liên tục giữ vị trí cao trong các sự kiện, câu lạc bộ khác nhau.

Đồng Minh Anh - Lớp 11 Anh 1

Với tâm niệm: The greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fall (tạm dịch: Hào quang lớn nhất không xuất phát từ việc không bao giờ thất bại, mà từ việc ta đứng lên sau thất bại như thế nào - PV). Minh Anh tin rằng thành công hay thất bại đều mang một ý nghĩa riêng. Với thất bại, chúng đem cho ta nỗi buồn, nhưng cũng cho ta biết nhiều bài học quý giá. Vì vậy, những người mạnh mẽ thực sự là những ai biết vượt qua nỗi buồn, thấy được bài học để đứng dậy hiên ngang sau những cú vấp của chính mình.

Về thành tích, Minh Anh xuất sắc dành được giải thưởng lớn trong nhiều cuộc thi như: HCV cuộc thi Phát minh Sáng chế Thế giới MiiEX lần thứ 8 tại Macao, HCV Tiếng Anh cấp Quốc gia kì thi ASMO English Olympiad, HCB cuộc thi Khoa học và Sáng tạo trẻ Thế giới ISIF tại Indonesia, HCB môn Toán học cấp Thành phố kì thi ASMO Maths Olympiad. Cùng với bảng vàng thành tích đáng gờm, Minh Anh liên tiếp tham gia các hoạt động ngoại khóa và đem về đạt được HCV môn Aerobics giải Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 cấp Thành phố, trở thành Phó trưởng ban Tổ chức chương trình Tìm kiếm Tài năng Ams' Got Talent mùa XVI...

Bùi Minh Dũng - Lớp 11 Hóa 2

Bộ ảnh top 10 của Minh Dũng thống nhất với thông điệp: "Nghĩ ngợi nhiều mà không giúp được gì thì cứ làm những điều mình muốn đi! Như mình… (có lẽ vậy hoặc không)".

Nam sinh đã chứng minh bản thân qua nhiều thành tích "khủng" như: Giải Nhì kỳ thi HSG cấp Thành phố môn Hóa học năm học 2021- 2022, Đạt giải Nhất - Thủ khoa (19,75/20 điểm) kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận môn Hóa học năm học 2021- 2022. Ngoài ra, Minh Dũng cũng năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa và đem về nhiều giải thưởng danh giá: Đạt hạng Distinction chứng chỉ Piano Trinity College London Grade 6, giải Nhất Ams’ Got Talent season XV cùng CLB CHEER AMS, trở thành Thành viên Ban Tổ Chức chương trình nghệ thuật Showcase Ams Crew 2022: Ảo Vọng...

Nguyễn Đình Quang - Lớp 12 Anh 2

Đình Quang tin rằng: "Cách tốt nhất để phát triển bản thân chín là sự cầu tiến, không ngừng học hỏi, không ngừng chuyển động để bắt kịp với nhịp điệu của cuộc sống". Sự kiên trì, bền bỉ và không chùn bước trước những chướng ngại vật sẽ giúp ta tiến xa hơn trong cuộc sống.

Về thành tích, nam sinh từng đạt 1580 SAT, 8.0 IELTS, Giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2020-2021,Trưởng ban chuyên môn CLB Ams Crew, Giám đốc nghệ thuật Showcase Ams Crew 2023: Ngược Dòng, Diễn viên chính Nhạc kịch IF - the musical: Hai Đồng Một Trải, thành viên ban chuyên môn Showcase Ams Crew 2022: Ảo Vọng, Giải nhất và giải yêu thích AGT XIV cùng Cánh bướm.

Nguyễn Triết Khoa - Lớp 11 Toán 1

Triết Khoa "chốt sổ" danh sách top 10 đại sứ Ams năm nay. Với châm ngôn sống "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng", nam sinh tin rằng: Trong cuộc sống, có rất nhiều những cột mốc thành công khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung là thành quả của sự nỗ lực.

Triết Khoa sở hữu loạt thành tích cực kì ấn tượng khi liên tiếp giành huy chương trong các kỳ thi Toán học: HCV cuộc thi Olympic Toán và Khoa Học Quốc tế IMSO 2019, HCV kỳ thi Toán học trẻ Quốc tế ITMO tổ chức tại tại Ấn Độ, HCV đồng đội với điểm số cao nhất trong tất cả các đội thi và HCV cá nhân kì thi Toán học quốc tế IYMC, HCV kỳ thi Toán học không biên giới MWC năm 2018 và năm 2019 do Bulgary tổ chức, HCB kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương APMOPS...

Cùng với đó, Triết khoa còn truyền cảm hứng Toán học thông qua các hoạt động của mình như: Diễn giả môn Toán chuyên Pandorams 2022 hay là Thành viên ban Truyền thông dự án Ams' Little Helpers..