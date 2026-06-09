Tổng thống Bồ Đào Nha giao nhiệm vụ cực khó cho Ronaldo và các đồng đội: Mang về chiếc cúp vàng World Cup chúng ta còn thiếu

Tổng thống Bồ Đào Nha António José Seguro gửi thông điệp tới Ronaldo và đồng đội trong buổi lễ chia tay đội tuyển Quốc gia trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ tham dự World Cup 2026.

Tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol, Tổng thống Seguro khẳng định đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ nhận được sự ủng hộ của cả đất nước trong hành trình chinh phục World Cup. Ông cũng dành những lời động viên đặc biệt cho toàn đội và nhắc tới ký ức về cố tiền đạo Diogo Jota.

Trong bài phát biểu trước ban huấn luyện và các cầu thủ, ông nói: "Khi các bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, sẽ có hơn 10 triệu người Bồ Đào Nha cùng khoác chiếc áo đó với các bạn".

Tổng thống nhấn mạnh rằng không chỉ những người dân đang sinh sống tại Bồ Đào Nha, mà còn hàng triệu kiều bào trên khắp thế giới sẽ đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu. Ông cho rằng rất nhiều trẻ em xem các tuyển thủ như hình mẫu để noi theo và vô số gia đình sẽ gác lại mọi công việc để dõi theo từng trận đấu của đội tuyển.

Cristiano Ronaldo trao tặng chiếc áo đấu chính thức của tuyển Bồ Đào Nha cho Tổng thống António José Seguro. (Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha)

Ông cũng thừa nhận World Cup là giải đấu vô cùng khắc nghiệt, nơi các đội bóng phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực. Tuy nhiên, theo ông, chính những thời khắc như vậy mới thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của người Bồ Đào Nha.

Thông điệp quan trọng nhất được Tổng thống gửi tới Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội là: "Hãy khiến chúng tôi được mơ. Hãy mang về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp mà chúng ta còn thiếu".

Theo Record, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cũng tiết lộ rằng Tổng thống Seguro sẽ có mặt tại Miami để theo dõi trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng bảng gặp Colombia vào ngày 28/6.

Đây được xem là lời giao nhiệm vụ đầy ý nghĩa dành cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội trước kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Bồ Đào Nha từng vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League nhưng vẫn chưa một lần đăng quang tại World Cup, danh hiệu mà người dân nước này luôn khao khát.