Giấc Mơ Lọ Lem (Dreaming of a Freaking Fairytale) là bộ phim truyền hình mới nhất của nền tảng TVING. Phim vừa lên sóng 2 tập đầu tiên và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, nhất là xoay quanh sự xuất hiện đầy thú vị từ nam chính Lee Jun Young, người vào vai tài phiệt thế hệ thứ 8 Moon Cha Min.

Vào vai một tổng tài giàu có nhưng lập dị, Lee Jun Young xuất hiện trong tạo hình có thể cho là đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. Được biệt để có thể xuất hiện trong giao diện một tổng tài bá đạo, Lee Jun Young đã tích cực ăn kiêng, giảm cân. So sánh với những hình ảnh trong quá khứ, khán giả thấy rõ sự khác biệt trong diện mạo của nam diễn viên. Đặc biệt nếu so sánh với hình ảnh thời điểm mỹ nam họ Lee mới debut cùng nhóm nhạc UKISS cách đây 10 năm mới thấy tạo hình lần này thăng hạng thế nào.

Lee Jun Young thăng hạng nhan sắc sau 10 năm với vai diễn mới

Đặc biệt, Lee Jun Young còn mang tới sức hút đặc biệt với gu thời trang của mình của mình. Dù nhân vật chỉ toàn mặc vest nhưng anh đã kết hợp với nhiều phụ kiện khác nhau khiến cho tạo hình tổng tài không quá dập khuôn hay nhàm chán. Thậm chí nhiều bình luận còn cho rằng nhân vật của anh có phong cách của một hoàng tử.

Tạo hình đầy sức hút, đậm chất vương giả là vậy nhưng thực tế, nhân vật của Lee Jun Young lại cứ xuất hiện là gây cười. Theo mô tả thì Moon Cha Min là một chàng trai luôn chán ghét phụ nữ, đặc biệt rất kiêu ngạo. Tính cách có vẻ đáng ghét nhưng Cha Min lại thường xuyên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, nhất là từ khi quen biết "nàng Lọ Lem" Shim Jae Rim (Pyo Ye Rin). Những tình huống hài hước của hai nhân vật này khiến Giấc Mơ Lọ Lem trở thành bộ phim gây cười mạnh nhất màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại.

Lee Jun Young có xuất phát điểm từ một idol. Những năm gần đây, anh đã thành công chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất thông qua hàng loạt tác phẩm nổi đình đám như The Impossible Heir, Mask Girl, May I Help You, Love and Leashes,... Thông qua mỗi tác phẩm, nam diễn viên đều để lại dấu ấn đậm nét bởi anh liên tục đổi mới hình ảnh, hiếm khi xuất hiện với kiểu vai trùng lặp. Tương tự với bộ phim lần này, anh cũng thành công chinh phục người xem khi đảm nhận một vai diễn hài hước hơn hẳn những nhân vật trước đây.

Nguồn: Naver