Tốn gần 150 tỷ nhưng đám cưới Hà Siêu Liên vẫn bị chê "xoàng", nguyên nhân đến từ thanh thế của bà 3 trong gia đình?

Nhắc đến những gia tộc quyền thế bậc nhất châu Á, gia tộc họ Hà đứng đầu là ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân luôn là cái tên đứng ở vị trí đầu tiên. Bên cạnh đế chế kinh doanh và gia sản khổng lồ, "hậu cung" đông đảo của Hà Hồng Sân cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Vua sòng bài Hà Hồng Sân có tới 4 bà vợ và 17 người con

Được biết, lúc sinh thời, vua sòng bài Macau có tới 17 người con từ cuộc hôn nhân với 4 bà vợ bao gồm bà cả Lê Uyển Hoa, bà hai Lam Quỳnh Anh, bà ba Trần Uyển Trân và bà tư Lương An Kỳ.

Dù 4 người vợ đều có sự cạnh tranh ngầm nhất định, do vậy con cái của cả 4 người đều nhận được sự chú ý về độ giàu có và thanh thế. Mới đây, đám cưới trị giá 50 triệu HKD (khoảng 149, 6 tỷ đồng) của ái nữ Hà Siêu Liên nhà bà ba đã nhận được sự chú ý lớn khi cô kết hôn với tài tử điện ảnh Đậu Kiêu. Dù 50 triệu HDK là một số tiền không nhỏ nhưng theo nhiều người, đám cưới của Hà Siêu Liên được cho là kém hơn rất nhiều so với độ khủng của các anh chị em đi trước.

Đám cưới tiêu tốn 50 triệu HKD của Hà Siêu Liên - con gái bà ba Trần Uyển Ân vẫn được cho là thua kém chị em

Được biết, vào lễ cưới của Hà Siêu Quỳnh vào năm 1991 với Hứa Tấn Thanh - cháu trai ông trùm vận tải, của hồi môn của Hà Siêu Quỳnh đã rơi vào khoảng là 1 tỷ HKD (khoảng 3.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).



Khoảng vài năm trước, đám cưới khủng của Hà Siêu Doanh, con gái của Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 - Lương An Kỳ với hôn phu Tân Kỳ Long cũng gây choáng về độ giàu có khi trùm sòng bạc đã tặng ngay cặp đôi căn siêu biệt thự trị giá 500 triệu HKD (1.500 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Ngoài ra, bà Tư cũng tặng con gái của hồi môn toàn ngọc ngà châu báu với giá trị ngang ngửa căn biệt thự kể trên.

Đám cưới Hà Siêu Quỳnh (trái) và Hà Siêu Doanh (phải) đều gây choáng bởi độ khủng

Với Hà Siêu Liên, dù đám cưới của cô nhận được nhiều sự chú ý từ phía truyền thông nhưng xét cho cùng, váy cưới, nhẫn cưới,..của cô đều khó sánh được với các anh chị. Nhiều người cho rằng điều này xuất phát từ việc bà ba Trần Uyển Ân - mẹ của Hà Siêu Liên khá lép vế so với những phu nhân còn lại.



Lý giải cho việc này, nhiều người cho rằng nếu xét về xuất thân, bà cả Lê Uyển Hoa là "Đệ nhất mỹ nữ Macau" còn bà hai Lam Quỳnh Anh lại có tài kinh doanh vượt trội, bà tư Lương An Kỳ thậm chí còn được coi trợ thủ đắc lực của Hà Hồng Sân thì rõ ràng bà ba Trần Uyển Trân lại có vẻ "thua chị kém em".

Bà ba Trần Uyển Trân cùng các con chịu cảnh "lép vế" hơn ba nhà còn lại vì xuất thân bình thường

Được biết, bà ba Trần Uyển Trân trước kia chỉ là một y tá có xuất thân bình thường trong viện và may mắn lọt vào "mắt xanh" của Hà Hồng Sân. Sau khi vua sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, dù cũng được chia tài sản nhưng so với ba người vợ còn lại của chồng, Trần Uyển Trân vẫn thua kém hơn nhiều do gia thế không bằng, cũng chẳng có tài kinh doanh xuất chúng và mối quan hệ thân thiết với giới thượng lưu. Do đó, ba con của bà là Hà Siêu Vân và cặp sinh đôi Hà Siêu Liên - Hà Du Khải cũng có phần kém hơn các anh chị của mình.

Nguồn: Sohu