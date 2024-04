“Tóm sống” nam thần Vườn Sao Băng Thái Lan nắm tay tình tứ, hẹn hò nữ chính Lật Mặt ở Nhật Bản

Cư dân mạng Trung - Thái hiện xôn xao trước đoạn clip nam diễn viên Bright Vachirawit và nữ idol Nene Trịnh Nãi Hinh hẹn hò ở Nhật Bản. Trong video này, cặp sao nắm tay nhau tình tứ trên phố. Sau đó, 1 số netizen ở xứ tỷ dân cũng chia sẻ hình ảnh bắt gặp Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh đi ăn, trò chuyện thân mật trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Hiện, từ khóa Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh hẹn hò đứng thứ nhất trên bảng hot search mạng xã hội Weibo. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước chuyện tình của cặp sao Thái Lan. Theo tờ Sina, Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh từng hợp tác trong bộ phim Vì Chúng Ta Là Một Đôi (2020). Tuy nhiên, cả 2 không có mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí. Thời gian qua, cặp sao cũng không để lộ bất kỳ hint hẹn hò nào.

Cư dân mạng lan truyền rầm rộ đoạn clip Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh tay trong tay dạo phố ở Nhật Bản

Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi gây xôn xao dư luận Trung - Thái và hiện là từ khóa có lượt xem đứng đầu MXH Weibo

Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh từng hợp tác trong bộ phim Vì Chúng Ta Là Một Đôi (2020)

Bright Vachirawit sinh năm 1997, là nam thần hàng đầu màn ảnh Thái Lan. Anh có ngoại hình nổi bật, mang nét đẹp lai giữa 3 dòng máu Thái, Mỹ và Trung cùng chiều cao 1,83 m. Tên tuổi Bright Vachirawit gắn liền với các bộ phim như Vườn Sao Băng phiên bản Thái, The Beginning - Run Lovers Run, 2gether The Series, 2gether The Movie...

Bright Vachirawit là 1 trong những ngôi sao được săn đón nhất xứ chùa Vàng

Nene Trịnh Nãi Hinh tên thật là Pornnappan Pornpenpipat, sinh năm 1997. Cô là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái gốc Hoa. Ở Việt Nam, cô được biết đến khi đóng vai nữ chính ở phim điện ảnh Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết của Lý Hải hay là chủ nhân ca khúc Lý Cây Bông - nhạc phim Mẹ Chồng của Thanh Hằng. Năm 2020, Nene Trịnh Nãi Hinh tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng tại Trung Quốc Sáng Tạo Doanh và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Bonbon Girls 303. Sau khi Bonbon Girls 303 tan rã, Nene Trịnh Nãi Hinh tiếp tục ở lại Trung Quốc hoạt động solo.

Nene có nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng dễ gây thiện cảm với công chúng. Cô hiện hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc với nghệ danh Trịnh Nãi Hinh

Nguồn: Sina