Tối giản nhưng không đơn điệu: gu công nghệ của Gen Z hiện đại

Tối giản không đồng nghĩa với đơn giản hóa trải nghiệm, mà là loại bỏ những yếu tố dư thừa để công nghệ trở nên gần gũi và dễ thích nghi hơn với nhịp sống.

Gen Z chọn công nghệ như người bạn đồng hành

Gu công nghệ của Gen Z ngày nay không còn xoay quanh cấu hình hay thông số kỹ thuật. Thay vào đó, điều họ quan tâm nhiều hơn là cảm giác sử dụng: một chiếc iPad có thể mang đi học, làm việc ở quán cà phê hay giải trí buổi tối; một chiếc iPhone cần được bảo vệ tốt nhưng không làm mất đi cảm giác cầm nắm quen thuộc.

Với nhiều người trẻ từng học tập hoặc làm việc trong môi trường quốc tế, gu công nghệ thường được hình thành từ những thói quen rất thực tế. Khi còn ở nước ngoài, việc tìm mua phụ kiện cho iPhone hay iPad thường bắt đầu từ các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, nơi những thương hiệu phụ kiện Apple có thứ hạng cao luôn được ưu tiên lựa chọn.

Trong nhóm này, ESR là cái tên quen thuộc với người dùng nhờ việc thường xuyên xuất hiện trong danh sách các phụ kiện được đánh giá cao về độ tiện dụng và khả năng tương thích với hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc tiếp cận các sản phẩm này tại Việt Nam chưa thực sự thuận tiện, khiến không ít người phải đặt mua từ nước ngoài hoặc chịu thêm chi phí vận chuyển.

Việc ESR chính thức có mặt tại Việt Nam vì thế không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn, mà còn phản ánh một xu hướng rõ rệt của Gen Z: mong muốn có trải nghiệm công nghệ liền mạch, tối giản và không bị gián đoạn bởi những rào cản nhỏ như mua sắm hay logistics.

Khi triết lý thương hiệu được công nhận dựa trên các thành tựu nổi bật

Không chỉ dừng lại ở cách tiếp cận gần gũi với người dùng với triết lý “Tech Made Easier”, ESR còn ghi dấu ấn ở quy mô toàn cầu. Năm 2025, thương hiệu này được vinh danh trong bảng xếp hạng các Thương hiệu sáng tạo toàn cầu, nơi quy tụ những cái tên lớn của ngành công nghệ - trong đó có Apple.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng này không đến từ quy mô hay độ phủ truyền thông, mà đến từ tư duy thiết kế lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm – điều ESR theo đuổi xuyên suốt với triết lý “Tech Made Easier”.

Với Gen Z, sự công nhận này mang một ý nghĩa rất khác: họ không chỉ chọn một thương hiệu “dễ dùng”, mà còn là một thương hiệu được giới chuyên môn toàn cầu đánh giá cao về tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề thực tế.

Chính sự giao thoa giữa tính thực dụng trong đời sống và tư duy sáng tạo ở tầm quốc tế đã giúp ESR xây dựng được vị thế riêng trong hệ sinh thái phụ kiện dành cho Apple.

Khi triết lý được cụ thể hóa qua từng nhóm sản phẩm

Triết lý “Tech Made Easier” của ESR không chỉ nằm ở thông điệp, mà được thể hiện rõ qua cách thương hiệu xây dựng các dòng sản phẩm chủ lực cho hệ sinh thái Apple.

Với iPhone, ESR tập trung xây dựng hệ phụ kiện xoay quanh MagSafe – từ ốp lưng, ví, pin dự phòng đến sạc không dây – giúp thiết bị dễ dàng gắn, tháo và sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống hằng ngày. Những thiết kế này hướng đến trải nghiệm liền mạch, hạn chế thao tác thừa và giữ nguyên cảm giác sử dụng quen thuộc.

Ở mảng sạc không dây, công nghệ CryoBoost được phát triển nhằm giải quyết bài toán nhiệt độ khi sạc liên tục. Việc kiểm soát nhiệt tốt hơn giúp quá trình sạc ổn định, phù hợp với thói quen sử dụng thiết bị cả ngày của người trẻ, đặc biệt trong bối cảnh làm việc linh hoạt và di chuyển thường xuyên.

Bên cạnh đó, ESR cũng mở rộng khái niệm “phụ kiện thông minh” với các sản phẩm tích hợp Find My, cho phép người dùng theo dõi vị trí thông qua hệ sinh thái Apple. Những chi tiết nhỏ này phản ánh cách thương hiệu tiếp cận vấn đề rất đời: giảm rủi ro thất lạc trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Với iPad, các dòng bao da, bàn phím và phụ kiện hỗ trợ được thiết kế theo hướng linh hoạt, dễ chuyển đổi giữa học tập, làm việc và giải trí. Thay vì cố định một công năng, sản phẩm được xây dựng để thích nghi với nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau.

Tổng thể, các nhóm sản phẩm của ESR đều xoay quanh một điểm chung: giảm bớt sự phức tạp trong thao tác, để công nghệ phục vụ người dùng một cách tự nhiên hơn – đúng với tinh thần “Tech Made Easier” mà thương hiệu theo đuổi.

