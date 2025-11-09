Tôi có hai người dì, một người rất tiết kiệm tiền, người còn lại rất thích tiêu tiền: Cuộc sống của họ khác nhau một trời một vực

Dưới đây là câu chuyện của một độc giả, chia sẻ về hai người dì trong gia đình, hai người phụ nữ có lối sống tài chính và quan điểm về tiền bạc hoàn toàn khác nhau.

Tiền bạc không chỉ phản ánh mức sống, mà còn bộc lộ cách một người nhìn nhận giá trị cuộc đời. Hai người dì của tôi, một người tiết kiệm từng đồng, một người tiêu tiền không tiếc tay, cùng xuất phát từ một gia đình, nhưng đến tuổi trung niên, cuộc sống của họ lại rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Dì lớn rất tiết kiệm

Dì lớn của tôi là người thật thà, chăm chỉ. Từ khi còn đi học, dì lớn đã biết phụ giúp ông bà. Sau này, qua lời mai mối, dì gặp người chồng hiện tại. Khi ấy, gia cảnh chú không khá giả, nhưng bù lại là người có chí tiến thủ, ham học hỏi.

Sau khi cưới, chú ra ngoài làm ăn, ban đầu đi làm thuê, sau dần dấn thân kinh doanh. Trong thời điểm mà một người lao động như bố tôi chỉ kiếm được khoảng 120 triệu đồng/năm đã được xem là tốt, thì chú của tôi đã có thể mang về hơn 300 triệu đồng/năm.

Dù kiếm tiền giỏi, chú tôi lại là người giản dị, ít nói và đặc biệt nhẫn nhịn. Chú chưa bao giờ lớn tiếng với vợ con. Còn dì vẫn giữ nếp sống tiết kiệm, không ăn ngoài, không mua sắm nhiều, luôn ghi chép từng khoản chi tiêu cẩn thận.

Ảnh minh hoạ.

Dì nhỏ rất thích tiêu tiền

Dì nhỏ là con út, cũng là người thông minh nhất nhà. Từ nhỏ, dì đã học giỏi, luôn nằm trong top 5 của lớp. Ông bà tôi đặt rất nhiều kỳ vọng, mong dì trở thành sinh viên đại học đầu tiên của gia đình. Dì đã làm được điều đó.

Ra trường, dì nhỏ gặp chồng, một người đàn ông có gia đình kinh doanh khá giả ở thị trấn. Hai người kết hôn, rồi dì nghỉ việc để chăm con, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Mỗi lần đến nhà dì nhỏ, chúng tôi đều choáng ngợp: ngôi nhà sáng sủa, gọn gàng, có người giúp việc lo toan mọi thứ. Dì chỉ cần chăm con, mua sắm và… tận hưởng. Dì thường hào hứng khoe với chúng tôi những bộ quần áo mới mua, tủ giày mới sắm, hay món đồ hàng hiệu đang “hot”. Có món chỉ mặc vài lần rồi cho lại người thân.

Khi bà tôi lên thăm, dì luôn dẫn bà ra nhà hàng sang trọng ăn uống. Bà xót ruột: “Con đừng hoang phí, ra ngoài ăn tốn kém lắm. Mua đồ về nhà nấu vừa rẻ, vừa tốt cho sức khỏe”.

Nhưng dì nhỏ chỉ cười: “Mẹ ơi, cả năm mẹ mới lên thành phố thăm con một lần, sao có thể để mẹ ăn qua loa được. Cuộc sống có bao lâu đâu, phải ăn ngon mặc đẹp chứ”.

Bà chỉ thở dài: “Tiền kiếm ra không dễ. Lúc khó khăn mới thấy giá trị của tiết kiệm.”

Nhưng dì nhỏ lại nghĩ khác: “Sống phải vui. Đợi đến lúc già rồi, có tiền cũng chẳng còn muốn tiêu nữa”.

Ảnh minh hoạ.

Hai lối sống - hai cuộc đời

Thời gian trôi đi, mọi thứ dần thay đổi. Dì lớn mua được nhà ở thành phố, vẫn giữ nếp sống tiết kiệm. Nhiều lúc công việc bộn bề, dì nhỏ khuyên chị thuê giúp việc: “Nhà chị cũng khá, thuê người cho đỡ cực”.

Nhưng dì lớn lắc đầu: “Một tháng thuê người mấy triệu, chị mang gửi tiết kiệm còn hơn. Có lãi, vừa chắc ăn vừa vui”.

Sau nhiều năm, sự khác biệt thể hiện rõ:

Dì nhỏ có nhà đẹp, quần áo, trang sức đầy tủ, nhưng hầu như không có khoản tiết kiệm nào.

Dì lớn chỉ sống giản dị, nhưng mỗi tháng đều để dành được một khoản, lãi đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Rồi một ngày, công việc kinh doanh của chồng dì nhỏ sa sút. Nguồn thu gặp vấn đề, chi tiêu phải cắt giảm. Cuộc sống vốn dư dả giờ trở nên gò bó, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Dì nhỏ muốn đi làm lại, nhưng sau nhiều năm ở nhà, không có kinh nghiệm nên khó tìm việc.

Dì nghĩ đến chuyện khởi nghiệp nhỏ, mở tiệm, hợp tác với chị gái. Dì lớn vốn thương em nên định giúp, nhưng khi thấy em chỉ muốn “làm lãnh đạo” mà không bỏ vốn, không chịu học cách quản lý chi tiêu, dì quyết định rút lại.

Giờ đây, dì lớn dù không kinh doanh nữa, chỉ làm công việc ổn định với mức lương bình thường, nhưng cuộc sống vẫn đủ đầy nhờ thói quen tiết kiệm. Còn dì nhỏ, dù từng sống trong sung túc, nay lại phải học cách “liệu cơm gắp mắm”, điều mà trước kia dì luôn xem nhẹ.

Ảnh minh hoạ.

Sự khác biệt không nằm ở số tiền từng kiếm được, mà ở cách họ hiểu về tiền.

Dì lớn xem tiền là công cụ bảo vệ gia đình.

Dì nhỏ xem tiền là phần thưởng để tận hưởng cuộc sống.

Không ai sai, chỉ là khi cuộc đời đổi chiều, người biết chuẩn bị luôn vững vàng hơn người sống theo cảm hứng.

Hai người dì của tôi có hai cách sống, hai triết lý về tiền bạc. Một người tin rằng “giữ được đồng nào hay đồng đó”. Người kia tin rằng “sống phải hết mình với từng đồng kiếm được”.

Mỗi người có một cách lựa chọn và lý giải riêng về tiền bạc. Không ai hoàn toàn đúng hay sai, chỉ là khi hoàn cảnh thay đổi, cách sống khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau.

Còn bạn thì sao, nếu là bạn, bạn sẽ chọn lối sống như thế nào?