Tối 10-12, cả giá vàng thế giới lẫn vàng nhẫn 99,99 đều tăng nhanh

Tối 10-12, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng khi tiến lên mốc 2.677 USD/ounce, tăng tổng cộng khoảng 50 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên hôm trước. Giá vàng thế giới cũng hướng đến vùng 2.680 USD/ounce và được kỳ vọng có thể tăng tiếp lên chạm 2.700 USD/ounce.

Hiện giá vàng đang ở mức cao nhất trong 2 tuần qua. Nhu cầu mua vàng như kênh trú ẩn an toàn đã thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Giá vàng thế giới liên tục đi lên thúc đẩy giá vàng trong nước cũng đóng cửa mốc cao nhất trong ngày. Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC mua vào 83,6 triệu đồng/lượng, bán ra 85,6 triệu đồng/lượng, chiều bán ra ổn định nhưng chiều mua vào tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng so với sáng nay.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại công ty PNJ, DOJI, các ngân hàng Eximbank, Sacombank. Trong khi đó, ACB nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên mức cao hơn là 84,4 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với công ty SJC ở mức 85,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 99,99 tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn 99,99 còn tăng mạnh hơn khi tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Cuối ngày, giá vàng nhẫn trơn được Công ty SJC niêm yết 83,5 triệu đồng/lượng mua vào, 84,8 triệu đồng/lượng, bán ra, chiều mua vào tăng thêm 400.000 đồng trong khi chiều bán ra tăng tiếp 200.000 đồng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng nhẫn đã đi lên khoảng 600.000 đồng.

Tập đoàn DOJI đẩy giá vàng nhẫn trơn lên 84,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là mức giá cao nhất của vàng nhẫn trong 2 tuần qua.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường vàng, chuyên gia của Bank of America đã dự báo giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025. Kim loại quý được hỗ trợ vững chắc trong năm mới do bất ổn kinh tế và địa chính trị, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngân hàng Bank of America dự báo giá vàng trung bình khoảng 2.750 USD mỗi ounce trong năm sau.

Dù vậy trong ngắn hạn, các nhà đầu tư cần kiên nhẫn vì giai đoạn điều chỉnh, biến động của giá vàng dưới mốc 3.000 USD/ounce có thể kéo dài trong vài tháng khi nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc vẫn yếu. Giá vàng cũng gặp sức ép trong ngắn hạn do lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh hơn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 82,2 triệu đồng/lượng.